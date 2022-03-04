▲ 【兩會2022】全國政協、百度董事長李彥宏提案關注自動駕駛政策創新 建議加快推廣智能交通運營商模式

全國兩會週五（4日）展開，全國政協委員、百度 （09888） 董事長兼首席執行官李彥宏今年提交的3份提案，分別聚焦自動駕駛政策創新、促進智能交通普及緩解交通擁堵、助力碳減排和發展「綠色AI」主題。

李彥宏指出，內地自動駕駛已進入落地關鍵期，技術已並跑乃至領跑全球，但內地高等級自動駕駛汽車發展仍面臨不能入市、不能上牌、不能完全無人化、不能運營收費、事故責任難認定等情況。對此，李彥宏提出：

1）引導並支持地方政府出台政策，明確支持無安全員的無人車上路，打造全無人自動駕駛汽車的載人運營政策先行區。

2）加快《道路交通安全法》的修訂和發布實施，從國家層面為加快自動駕駛汽車規模化商用、無人化奠定法律基礎。明確L4級自動駕駛車輛的准入規則。制定自動駕駛運營管理辦法和保險配套、事故處理機制等政策，為符合要求的車輛發放正式號牌。

3）適度超前建設智能交通基礎設施，發揮5G的遠程控制優勢，通過車路協同提升交通效率和安全性，帶動汽車產業向智能化和網聯化轉型升級。

李彥宏建議加快推廣智能交通運營商模式

近年來，在智能交通領域，內地已加速出台相關政策，各地方政府也積極推進落地。但部分地區仍存在建設缺乏協同、碳減排效益評估缺少統一標準等情況。李彥宏建議，加快推廣智能交通運營商模式，推動一次性集成商向持續性運營商模式轉型，引導國企或平台公司加速構建智能交通運營商功能或成立專門公司，支持科技企業以技術和運營經驗等賦能智能交通運營商；開展個人碳積分激勵制度試點，支持地方政府出台激勵政策，構建公眾碳排放相關數據平台，探索個人綠色出行碳積分與公共服務優惠政策掛鉤機制等。

綠色AI衡量標準體系尚未建立 李彥宏：建議數據中心使用綠電部分額度不計入能耗考核

李彥宏又稱，發展「綠色AI」在評價考核、效果評估等方面還存在數據中心使用綠電仍面臨能耗雙控考核、綠色算法衡量標準體系尚未建立、缺少健全的碳排放統計核算體係等情況。李彥宏建議，探索數據中心碳排放雙控，對數據中心使用綠電部分的額度不計入能耗考核，實施分級分類管理，適度放寬能耗審核標準，推動全國加快開放綠電跨省市交易；建立兼顧性能和能耗的綠色算法度量標準等。

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記者：李哲毅