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【ET講股通】梁耀康：再尋底入市策略（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:38 2022/03/04

分享：

俄烏局勢緊張，恒生指數裂口低開588點後走勢反覆向下，恒生指數半日跌599點，報21867點，成交820億元。恒指午後跌幅一度擴大至逾600點，低見21838點。科指跌4.1%，報4755點。美團 （03690） 、京東 （09618） 跌7%；小米 （01810） 跌逾6%；阿里巴巴 （09988） 跌近半成。港股再尋底後入市策略如何？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：42 - 港股今日市況速覽    受累俄羅斯攻擊烏克蘭核電站消息港股大跌
01：58 - 外圍回復平穩    港股無反彈動力
02：56 - 大摩睇恒指19000點    三大主因：俄烏局勢、內房、本地第五波疫情
03：57 - 美國聯儲局主席鮑威爾發言轉鷹     加息預期溫左右港股大市
04：47 - 恒指21700點牛證多    有機會向下殺跌穿21500點、甚至21000點才有支持
05：48 - 做淡恒指要留意下跌空間不算大
06：16 - 策略一：買追蹤指數股    重磅科技股不宜儲太多
07：41 - 策略二：持有實貨商品美股或本地銅股江西銅 （00358） 、金屬股、資源股可留意
08：47 - 策略三：電力相關股回暖值得留意    可選華潤電力 （00836） 、中國神華 （01088）
09：50 - 策略四：可趁深度調整收集收息股、中資電訊股、公用股、內銀股
10：29 - 潛力股精選：長和 （00001）
11：49 - 策略五：揸現金觀望至3、4月    重上24000點要先食糊
16：21 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 甚麼價位可入？
18：48 - 觀眾問股：工商銀行 （01398） 5元有貨   甚麼價錢可再溝貨？
19：50 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） vs 領展 （00823） 揀邊隻收息？
23：16 - 觀眾問股：長城汽車 （02333） 、吉利汽車 （00175） 未有貨    甚麼價位可入？
24：37 - 觀眾問股：中國重汽 （03808） 點睇？甚麼價位可入？
27：12 - 港股收市市況速報

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。
立即登入→https：//video.hket.com/video/3194686

------

恒指全日跌562點，收報21905點；恒生科指跌219點，收報4737點。大市總成交增至1,647億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股裂口低開，失守22000關，主要受累俄羅斯炮轟烏克蘭核電廠的傳聞。

大摩調低恒指目標價，最悲觀看19500點，主因3點：（1）地緣政治風險；（2）房地產流動性短缺；（3）Omicron疫情。疫情對本地投資情緒打擊大，而儲局主席鮑威爾「放鷹」仍拖累大市表現。

繼21700至22300點後，牛證下一個重貨區為21500至21600點，相信殺牛證將持續，不排除下試21500點、甚至21000關。

現階段有意入市的話，可考慮以下策略：（1）只買指數產品，聚焦恒指，科指產品則未宜沾手；（2）商品相關股，如持有商品的美股、江銅 （00358） ，但需嚴守止蝕；（3）電力相關及煤炭股，如華潤電力 （00836） ，同樣要嚴守止蝕；（4）收息、公用股、內銀，如中移動 （00941） 、長和 （00001） ，可分批小注吸納；（5）持有現金觀望。

【「ET講股通」問股環節，包括︰騰訊、阿里巴巴、工行、領展、香港電訊、長城汽車、中國重汽︰立即觀看

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*市場陰霾滿佈，離場還是儲貨？重溫《ET開市直擊》黃偉豪與你談股論市*

*重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響*

欄名 : ET講股通

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