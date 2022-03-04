【二手樓價】九龍塘低密度連天台豪宅1600萬沽　業主移民散貨　帳面蝕讓離場

政府進一步放寬按保的樓價上限後，市場交投增多，但部分業主仍要蝕讓，其中九龍塘傳統豪宅地段錄得一宗「移民盤」蝕讓買賣，業主帳面蝕約38萬元。

美聯物業陳靜雯說，鄰近港鐵九龍塘站的又一村高雅苑頂層戶，實用面積822平方呎，連684平方呎天台，屬3房1套間隔，向西，望開揚樓景，日前以1,600萬元，實用呎價約19,465元。

據了解，原業主因要移民，所以急於沽貨。資料顯示，原業主於2018年10月以1,638萬元購得單位，現帳面蝕38萬元離場。

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