【職場熱話】父親堅持日日外出堂食 稱方便過買外賣 有病徵不肯做快測 打工仔呻「WFH危險過條街」

本港疫情大爆發，每日新增確診個案超過5萬宗，不少公司已實行在家工作WFH，以減低外出的感染風險。不過，有網民在討論發帖，指雖然公司可以WFH，但家中父親卻無視疫情嚴重，每日不獨外出午餐，更出現病徵仍不肯做快速檢測，令他直言父親為「不怕死的豬隊友」。

網民WFH經歷：

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此帖一出，網友反應熱烈，但意見卻頗為兩極，有認同發帖者的指現時應安全為上。

網友回應：

我亞爸又係咁, 未中招前已叫佢唔好日日去深水埗, 結果而家中招仲發我脾氣, 忍唔住決定出去租屋住

老人家中左有重症反應既話，到頭來辛苦嘅都係佢哋自己，不過佢哋硬係唔明

屋企人出完街唔消毒，口罩入屋仲繼續戴住，到處走，又掛喺度

我同你一樣，日日都好無奈

樓主可以考慮自己在戴口罩，有能力租酒店住返一個月

另一邊廂有網友認為發帖者是過份緊張，不應限制父親的活動。

網友回應：

你有本事嘅咪搬走囉，一係瞓街，夠安全嘞卦

驚都冇用，唔出街都有機會中，點驚得咁多?

日本人已比香港人乾淨，咪一樣照爆。唔好諗點先唔中，要諗同計劃嘅係中左要點做

大義滅親，舉報你阿爸咯

其實你自己做檢測咪一樣，佢係你同住家人，佢中左招你都好難唔中，所以唔駛逼佢檢測喎

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責任編輯：李兆明