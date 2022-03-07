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2022年數碼經濟前景維持樂觀

股市 12:00 2022/03/07

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數碼經濟描述的是一眾數量龐大的公司，它們不只是個別零售商的數碼商店，還有在社交媒體、應用程式、搜尋引擎及門戶網站上的銷售點。

「聯網消費者」（connected consumer）主題擁有巨大的增長潛力，並受兩個強大的驅動因素支持：第一是技術使消費者之間的聯繫更緊密，令他們能獲得更多資訊；第二是人口分佈，由於「數碼原生代」（digital natives）已到達他們的消費高峰期，他們的可支配收入增加代表數碼消費亦會增加。

儘管2022年存在着新冠疫情、通貨膨脹和加息等潛在的不利因素，但我們認為許多在數碼經濟中的公司在未來幾年仍會繼續蓬勃發展，而且在相對估值方面比以往更具吸引力。

電子商務滲透率有望加速

雖然疫情使我們的數碼生活急速發展，但全球電子商務的滲透率仍處於低水平。在技術進步及人口結構推移等因素支持下，互聯網滲透率預計會穩步增長。

「Z世代」購買力增加

出生於1997年至2012年之間的「Z 世代」在數碼時代長大，他們習慣進行網上消費，亦踴躍參與社交商務活動。更重要的是，這群數碼原生代現已長大成人，擁有越來越強的購買力。

數碼支付仍有巨大發展空間

與疫情前相比，現在越來越多人使用數碼支付，投入無現金社會。不過，受新冠疫情影響，跨境交易和電子錢包交易的復甦情況普遍較慢。然而，我們相信數碼支付方案供應商的增長潛力和前景仍然極具吸引力。此外，市場上出現不少創新方案，例如「先買後付」支付模式，進一步加快數碼支付的發展步伐。

貨運物流業得益

網上消費者對送貨速度的期望甚高，中小型企業傾向與優質的物流及倉庫公司合作，以自動化解決方案實現快速送貨。去年，這些與送遞領域相關的企業成績令人鼓舞。

邁向常態化

我們相信，當消費者發現數碼經濟衍生出的新服務能提升體驗，或企業了解到相關技術服務對其業務有正面影響時，這些服務及技術將會變成常態。因此，長遠而言，在數碼經濟的增長前景相當樂觀。


【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

撰文 : Jeremy Gleeson 安盛投資管理股票投資組合經理

欄名 : 投資洞見

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