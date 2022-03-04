【全城抗疫】中電延緩中小企繳交電費　可延期兩個月繳付最多3期電費

第五波疫情肆虐香港，不只巿民生活大受影響，營商環境亦更趨嚴峻。 有見及此，中電再度推出「中小企延繳電費計劃」，讓餐飲及零售業中小企客戶延期繳交電費2個月。餐飲業及零售業的中小企客戶，可由3月7日起於網上申請延期繳付電費。成功獲審批的客戶可延期2個月、繳付最多3期電費，即今年3月、4月及5月的電費，可延期至5月、6月及7月繳 交。中電已設立專線2678 2633讓客戶查詢有關詳情。

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另一方面，中電與多間社福機構及社區夥伴合作推出一系列措施，為有需要人士提供適切支援，當中包括與九龍樂善堂合作，向 1,000個低收入家庭派發200元電子食物券，讓這些家庭可於網上平台購買食物。同時，4間中電有「營」飯堂因疫情須暫停堂食及外賣服務，飯堂隨即改為免費派發5,500張飯券予飯堂使用者，以解燃眉之急。

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由於疫情嚴峻，不少獨居和雙老長者面對糧食及防疫物資短缺問題。中電義工隊亦透過香港明愛、香港路德會及香港聖公會，向獨居和雙老長者派發4,000個福 袋，提供外科口罩、食物和日用品。

此外，中電控股有限公司向全港社區抗疫連線捐出200萬元，用以購買1萬套個人防護裝備及其他物資，供「18區抗疫愛心隊」義工在社區進行抗疫工作時使用。中華電力亦於今年1月推出總值8,000萬元的「中電消費券計劃」，以支援弱勢社群，帶動本地消費。

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