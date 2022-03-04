  • 25°C
香港時間 : 2022304日 (五) 17:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全城抗疫】中電延緩中小企繳交電費　可延期兩個月繳付最多3期電費

理財智慧 16:42 2022/03/04

分享：

第五波疫情肆虐香港，不只巿民生活大受影響，營商環境亦更趨嚴峻。 有見及此，中電再度推出「中小企延繳電費計劃」，讓餐飲及零售業中小企客戶延期繳交電費2個月。餐飲業及零售業的中小企客戶，可由3月7日起於網上申請延期繳付電費。成功獲審批的客戶可延期2個月、繳付最多3期電費，即今年3月、4月及5月的電費，可延期至5月、6月及7月繳 交。中電已設立專線2678 2633讓客戶查詢有關詳情。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

另一方面，中電與多間社福機構及社區夥伴合作推出一系列措施，為有需要人士提供適切支援，當中包括與九龍樂善堂合作，向 1,000個低收入家庭派發200元電子食物券，讓這些家庭可於網上平台購買食物。同時，4間中電有「營」飯堂因疫情須暫停堂食及外賣服務，飯堂隨即改為免費派發5,500張飯券予飯堂使用者，以解燃眉之急。

【筍工推介】衞生署招聘項目助理 月薪逾1.4萬元 中學畢業即可申請【見下頁

    點擊圖片放大
    +15
    +14

由於疫情嚴峻，不少獨居和雙老長者面對糧食及防疫物資短缺問題。中電義工隊亦透過香港明愛、香港路德會及香港聖公會，向獨居和雙老長者派發4,000個福 袋，提供外科口罩、食物和日用品。

此外，中電控股有限公司向全港社區抗疫連線捐出200萬元，用以購買1萬套個人防護裝備及其他物資，供「18區抗疫愛心隊」義工在社區進行抗疫工作時使用。中華電力亦於今年1月推出總值8,000萬元的「中電消費券計劃」，以支援弱勢社群，帶動本地消費。

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

九龍 疫情 電力 經濟 電費 中電 弱勢社群 香港

上一篇文章

【心理健康】疫情衝擊心理健康 全球憂鬱與焦慮盛行率增25%

下一篇文章

CCL跌穿180點　最新報179.10點　創50周新低　中原︰料沒收2021全年升幅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款