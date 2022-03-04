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【烏克蘭戰爭】歐盟美國給予烏克蘭難民臨時居留權

環球政治 16:15 2022/03/04

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俄烏戰爭持續多日，聯合國指已有百萬名難民恐受戰火波及逃離烏克蘭。歐盟及美國都相繼宣布賦予烏克蘭難民臨時居留權，歐盟更容許烏克蘭難民在居留期間工作，並為他們提供醫療和住屋福利。

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根據聯合國難民署的數據，自俄羅斯攻打烏克蘭，已有超過100萬烏克蘭民眾逃離。絕大部分難民都已抵達歐盟各國，其中波蘭錄得超過50萬烏克蘭難民入境，匈牙利也錄得超過13萬難民入境。

歐盟首次啟動於2001年制定的一項臨時保護指令，繞過傳統難民庇護程序，為戰亂難民提供即時援助和保障。

烏克蘭難民將獲得最少1年的歐盟居留權，如果俄烏戰爭持續惡化，歐盟各國可視乎情況延長居留權。

烏克蘭難民在歐盟境內可自由流動、生活及工作，歐盟更會向他們提供住屋和醫療等方面的社會福利。

上述臨時保護指令僅適用於烏克蘭公民和難民，至於其他逃離俄烏衝突的民眾，歐盟成員國可決定給予他們身份。

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美國也宣布為3月1日或之前身處美國的烏克蘭民眾，提供臨時保護身份（Temporary Protected Status，TPS）。

根據美國國土安全部估計，美國境內約有3萬名烏克蘭人在當地留學或工作。他們現時可於美國合法居留及工作1年半。

據悉，1年半的期限屆滿後，當局通常都會延長身份有效期。但上述僅為保障民眾免受武裝衝突或自然災害影響的臨時措施，不會成為申請永久居留權的途徑。

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責任編輯：鄭錦玲

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