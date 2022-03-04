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【投行福利】投行疫情下保士氣　摩通據報向香港員工派1800元、高盛增子女課外活動津貼

Hot Talk 15:33 2022/03/04

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【投行福利】投行疫情下保士氣　摩通據報向香港員工派1800元、高盛新設子女課外活動津貼

香港第五波疫情下大幅收緊社交距離、出入境限制，挽留人才成不少外資機構難題。彭博社引述消息指，摩通、高盛兩家美資投資銀行都向香港員工增加福利提振士氣，摩通據報向每名員工派發1800港元，高盛則津貼員工子女課外活動和購置防疫物資。

報道指，摩通形容，派發金額可讓員工在香港解除現行防疫限制後，與家人「食餐飯」。高盛則因應香港學校暫停面授課堂，向員工每名子女每周提供1000元課外活動津貼，也會另外派發1000元，供購買檢測劑和口罩。

摩通據報有香港高層辭職回澳洲，傳過去半年將多名高層由香港調至歐洲，可見【下一頁】

摩通去年已為外地抵港員工　提供最多5,000美元隔離費用報銷

隨了現金津貼，摩通讓員工接種疫苗時獲12小時工時假期，其提供在家工作科技產品補貼。高盛則向員工增加額外5日假期，應付強制檢測、照顧家人。

摩通發言人證實有關安排，高盛發言人則不作評論。

因應香港嚴格出入境檢疫限制，華爾街投行自去年已增加員工津貼，摩通去年是首家主要投行宣布，員工在酒店隔離期間的費用最多可報銷5,000美元。


【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

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