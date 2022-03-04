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疫情股炒作不再？香港科技探索1137股價「捱打」 持貨要睇位減磅？

股市 15:03 2022/03/04

分享：

HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 今日股價急挫，一度跌逾半成，低見7.56元。今周因疫情嚴峻而炒起的香港科技探索，一度飆升逾一成高見9.2元，同受疫情拖累，HKTVmall上日稱面對營運壓力，逾兩成前線人手因防疫檢測措施或確診而未能執勤，無奈要取消部分已付款訂單。股價「捱打」，持貨要睇位減磅？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】

*市場陰霾滿佈，離場還是儲貨？重溫《ET開市直擊》黃偉豪與你談股論市*【按此-附time code】

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00：18 - 港股今日焦點速覽　
01：04 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：51 - 亞太股早段市況速報
03：18 - 烏克蘭核電廠冒濃煙    港股黑期急跌近700點
05：25 - 美股三大指數支持位變阻力位    道指企穩34000點才擺脫弱勢
06：00 - 俄烏戰事是短綫因素    要留意破壞程度有多大
06：18 - 鮑威爾上日發言解讀為偏鷹    預計3月或5月加息力度大
08：49 - 滯賬、通脹成憂慮   俄烏事件如維持長時間會打亂加息步伐
10：06 - 港股上日市況速覽+北水盤路
11：12 - 內地兩會利好僅中綫、短綫難撐起港股    防疫政策清零抑或共存成關鍵
13：18 - 港股停市、本港禁足仍是憂慮    港股成交弱令大市跌
14：07 - 恒指今日有機會穿22000點    轉22000點有機會反彈
14：40 - 恒指中綫未看淡可慢慢儲貨   3至6個月向上回報有值博空間？
15：52 - 觀眾問股：恒指黑期失守22000點    下望多少？
17：45 - 紐約期油再升3%高見116美元     中海油 （00883） 、中石油 （00857） 可繼續持有
19：19 - 油價高位波動    油股未有貨仍可追入？
20：44 - 俄烏局勢下海運費升    航運股飆升可追入？
22：54 - 觀眾問股：中海油 （00883） 9.5元買入    食糊定長揸？
26：01 - 港股開市前市況速報
27：56 - ET個股推介：龍源電力 （00916）
31：51 - 港股開市初段市況速報
33：41 - 汽車股愈跌愈多   銷量不理想會否繼續跌？
34：15 - 車股估值被扣減　長城汽車 （02333） 、比亞廸 （01211） 內地銷售放慢
35：49 - 汽車股有機會未見底    現不宜入貨或溝貨
36：17 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 只可短炒、不宜中長綫買入？
37：57 - 觀眾問股：網易 （09999） 科技股中最強？ 147元買入前景點睇？
39：17 - 觀眾問股：九倉 （01997） 可借業績短炒？
42：05 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 192元持有怎處理？
44：21 - 觀眾問股：香港科技探索 （01137） 8.4元買入點算好？
46：52 - 觀眾問股：GX恒生高股息率 （03110） VS 盈富基金 （02800） 點揀？
48：25 - 觀眾問股：領展 （00823） 36元買入   止賺套現抑或持有？現價可加注？
50：40 - 觀眾問股：現時股市差、今年退休MPF暫不宜提取？強積金現市況有何策略？
53：50 - 觀眾問股：西王特鋼 （01266） 比其他資源股落後？  0.385元有貨可以揸？
55：20 - 觀眾問股：融創 （01918） 10元有貨怎處理？
56：37 - 港股開市初段市況速報
57：13 - 財經日誌提提你

 

欄名 : 3分鐘睇股

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