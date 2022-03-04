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【太平清醮】因應疫情包山嘉年華2022取消 連續3年取消搶包山比賽

理財智慧 14:52 2022/03/04

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因應疫情最新情況，康樂及文化事務署今日（4日）宣布，原定四至五月在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行的「包山嘉年華2022」活動將會取消。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

　取消的活動包括：

（1）「搶包山訓練」；
（2）「搶包山選拔賽」；
（3）「攀爬嘉年華」；和
（4）「搶包山比賽」。

而正在進行的「包山嘉年華2022──學童填色及繪畫比賽」仍會繼續，作品經評審後，康文署將個別通知得獎者，而獎項會送往得獎學生的所屬學校。得獎作品將製作為實體副本，在康文署離島區部分場地及往返長洲渡輪碼頭候船區展出，康文署亦會製作電子副本上載於香港公共圖書館的多媒體資訊系統，以增進市民對長洲太平清醮傳統搶包山活動及本土習俗的認識。

「包山嘉年華2022」由香港長洲太平清醮值理會（值理會）及康文署合辦，籌備委員會詳細商議後決定取消活動，以避免人流聚集，減低社交接觸和2019冠狀病毒病在社區傳播的風險。

 

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責任編輯：羅浩濂

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