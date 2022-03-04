【全城抗疫】微軟香港向合資格商業客戶 送出新冠病毒快速檢測套裝

新冠疫情改變全球職場生態，混合辦公模式逐漸成為新常態，各行各業需要推行數碼轉型以應對變化。微軟香港今日（4日）宣布推出健康檢查計劃，以提升混合辦公及員工身心健康為目標，合資格的本地中小企，將獲微軟香港送出新冠病毒快速檢測套裝。

【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

由即日起至5月31日，微軟香港商業客戶只需符合以下其中一個條件，便能免費獲得Prenetics Circle HealthPod可重用新冠病毒快速檢測入門套裝（定價2,190港元），當中包括一個Circle HealthPod，以及五個一次性的新冠病毒分子檢測組合。每個商業客戶最多只可換領禮品一套，禮品數量有限，送完即止。

1. M365商務版用家

適用於2022年1月1日或之後，購買任何M365 Business產品之企業。只需上傳購買證明即可登記換領。

2. 進行免費安全評估

要開展混合工作模式，企業的網路安全及員工的健康同等重要。立即登記，完成免費網絡安全評估，即可登記換領禮品。

【港交所388】港交所績後 大行最新評級和目標價一覽【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

微軟香港透露，該公司已於辦公室內安裝Prenetics Circle HealthPods新冠病毒快速檢測系統，同時向員工派發快速測試套裝，以鼓勵更多員工自我檢測。

【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文