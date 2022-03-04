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【全城抗疫】微軟香港向合資格商業客戶 送出新冠病毒快速檢測套裝

理財智慧 15:34 2022/03/04

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新冠疫情改變全球職場生態，混合辦公模式逐漸成為新常態，各行各業需要推行數碼轉型以應對變化。微軟香港今日（4日）宣布推出健康檢查計劃，以提升混合辦公及員工身心健康為目標，合資格的本地中小企，將獲微軟香港送出新冠病毒快速檢測套裝。

【溫股知新】俄烏只是第一關   投資高息股最啱

由即日起至5月31日，微軟香港商業客戶只需符合以下其中一個條件，便能免費獲得Prenetics Circle HealthPod可重用新冠病毒快速檢測入門套裝（定價2,190港元），當中包括一個Circle HealthPod，以及五個一次性的新冠病毒分子檢測組合。每個商業客戶最多只可換領禮品一套，禮品數量有限，送完即止。

1. M365商務版用家

適用於2022年1月1日或之後，購買任何M365 Business產品之企業。只需上傳購買證明即可登記換領

2. 進行免費安全評估

要開展混合工作模式，企業的網路安全及員工的健康同等重要。立即登記，完成免費網絡安全評估，即可登記換領禮品。

【港交所388】港交所績後 大行最新評級和目標價一覽【下一頁

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    +10

微軟香港透露，該公司已於辦公室內安裝Prenetics Circle HealthPods新冠病毒快速檢測系統，同時向員工派發快速測試套裝，以鼓勵更多員工自我檢測。

【青姐話】前方是絕路   希望在轉角

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責任編輯：嚴浩文

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