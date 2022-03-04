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【烏克蘭戰爭】美宣布對俄新制裁 針對普京親信及財閥

環球社會熱點 15:30 2022/03/04

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俄羅斯入侵烏克蘭後，多國宣布對俄羅斯實施制裁。美國周四（3日）宣布對俄羅斯實施新一輪制裁，針對俄羅斯財閥及俄羅斯總統普京的親信，包括普京發言人佩斯科夫。美國白宮發言人普薩基表示，制裁旨在向普京身邊的人施壓。

澤連斯基要求同普京面對面談判 【下一頁】

美國周四公布制裁名單，包括俄羅斯礦業公司Metalloinvest創辦人尤斯馬諾夫（Alisher Usmanov），白宮指他是俄羅斯首屈一指的富豪，並和普京（Vladimir Putin）關係密切。美國今次制裁沒收尤斯馬諾夫在美資產，包括他的豪華遊艇及私人飛機，財政部更罕有公開相關相片。

美國同時制裁俄羅斯石油運輸巨頭俄羅斯石油管道運輸公司（Transneft）行政總裁Nikolay Tokarev，其妻女及名下兩間豪宅地產公司亦被列入名單。俄億萬富翁兄弟Boris Rotenberg及Arkady Rotenberg，以及其數名家庭成員同受制裁。

俄炮擊烏克蘭核電站 會否重演切爾諾貝爾核災？ 【下一頁】

政治人物方面，美國又指佩斯科夫（Dmitry Peskov）是為普京進行政治宣傳的最高層，所以也被列入制裁目標。俄羅斯前副總理舒瓦洛夫（Igor Shuvalov）同樣名列其中。

美國財政部是次一共制裁了26名俄烏人士及7個俄羅斯實體，指當中部分和俄羅斯情報機構有聯繫，有份散播破壞烏克蘭政權穩定的虛假信息。美國​​財長耶倫（Janet Yellen）表示，當局正致力令俄羅斯菁英為支持普京發動戰爭負責。

普薩基（Jen Psaki）則指，制裁旨在向普京及其身邊人施壓。白宮發表聲明表示，美國更將對19個俄羅斯財閥及其家人親信實施簽證限制。

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責任編輯：李俊儀

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