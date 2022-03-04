【二手樓價】怕低市價筍盤一閃即逝　無睇樓照入市　550萬購嘉湖山莊三房

樓市前景未明，各區均見低價成交，有買家為了買得心頭好，就算無睇樓，亦照樣入市。美聯物業麥珞珩說，天水圍嘉湖山莊美湖居5座低層D室，實用面積544平方呎，三房間隔，向東北，望內園景，原開價600萬元放售，約4個月後獲外區首置客垂青，雙方議價後，單位終以550萬元易手，較市價低逾5%，實用呎價約10,110元。

麥珞珩透露，買家見業主願意議價促成交易，且較市價低，雖然無實地視察單位，惟考慮不久亦決定入市。

資料顯示，原業主於1998年7月以約343.1萬元購入上址，現帳面獲利約206.9萬元，物業期內升值約60.3%。

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