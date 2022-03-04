【大行點睇】九置跌3%續創新低　瑞信料全年派息減少削目標價

瑞信發表報告指，九龍倉置業(01997)去年基礎盈利按年下跌13%至65億元，較該行預期低7%。至於全年派息亦按年減少11%至1.31元，意味股息收益率為3.7%。



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該行下調集團今明兩年盈利預測12%至13%，以反映在Omicron疫情的持續影響下，租金及經營利潤率的預期下降，目標價相應由42.1元下調至37.1元，評級維持「中性」，並降其資產淨值預測4%，目標折讓由35%擴至40%。

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