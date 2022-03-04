【異動股】和黃去年虧損擴大　股價一度跌近兩成創新低

和黃醫藥(00013)去年虧損擴至1.95億美元，今早低開逾5%後捱沽，最新插13%，創上市新低。

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和黃醫藥公布，截至去年12月31日止年度淨虧損約1.946億元(美元．下同)，比2020年度虧損1.257億元有所擴大，每股虧損25美分，不派末期股息。期內總收入增長56%至3.56億美元，受三款自主研發腫瘤藥物愛優特、蘇泰達及沃瑞沙的商業化進展所推動。公司指，目前有7項創新候選藥物正在中國以外地區進行臨床開發，正就6種藥物的13項註冊研究開展患者招募，另有5項註冊研究計劃於年內啟動。公司指，擁有超過10億美元現金，並計劃進一步剝離非核心資產，相信有充足資源完成計劃。

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