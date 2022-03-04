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【烏克蘭】Google制裁行動升級　完全停止俄羅斯網絡廣告銷售

科技 14:44 2022/03/04

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Google在涉及俄羅斯的決策上一直非常謹慎，原因是該公司有100多名員工在當地工作。（法新社）

Google2月底開始對俄羅斯實施制裁，包括禁止國營電視台Russia Today（RT）和其他俄羅斯頻道在YouTube上產生廣告收入，以及對其內容進行盈利。Google日前將行動升級，宣布擴大廣告禁令範圍，完全停止俄羅斯的網絡廣告銷售，這項決定適用於旗下的YouTube、搜索和外部出版合作夥伴。

【烏克蘭】馬斯克警告：Starlink或成俄羅斯攻擊目標

逾100名員工在俄工作

Google發表聲明表示：「鑑於情況特殊，Google正暫停俄羅斯的所有廣告。」《紐約時報》認為，Google在涉及俄羅斯的決策上一直非常謹慎，原因是該公司有100多名員工在當地工作，而俄羅斯就曾威脅Google，指如果Google不遵守當地規則，將會向Google的員工作出起訴。

【烏克蘭】AMD加入制裁　暫停向俄羅斯及白俄羅斯銷售芯片

俄羅斯通訊監管機構Roskomnadzor為此向Google反擊，要求撤下所有YouTube影片的廣告，稱其正在傳播有關烏克蘭的「虛假政治訊息」。根據《華爾街日報》報道，Roskomnadzor指責YouTube開展誤導俄羅斯觀眾的廣告活動，並旨在創造對俄烏戰事的扭曲看法。然而，Roskomnadzor就未有進一步決定，會否在俄羅斯限制觀看YouTube。

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責任編輯：陳卓賢

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