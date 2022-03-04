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【HSBC滙豐】美議員要求滙豐解釋針對凍結香港民主人士帳戶及限制提取強積金的原因

股市 14:31 2022/03/04

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【HSBC滙豐】美議員要求滙豐解釋針對凍結香港民主人士帳戶及限制提取強積金的原因

外電報道，美國國會議員向HSBC滙豐 （00005） 致函，要求滙豐解釋其凍結香港媒體及民間社會團體帳戶的行動，以及滙豐對部分美國公民的滙豐美國分行帳戶進行限制。據美國2020年通過的《香港自治法》，任何參與破壞香港民主及人權的個人或實體均有可能受到金融制裁。

HSBC滙豐新增3家分行停業　涉圓方、美孚、沙田廣場【下一頁】

由6名參議員和7名眾議員組成的美國國會及行政當局中國委員會（CECC），要求滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）解釋滙豐的商業行為，是否導致香港市民無法享有集會、言論、新聞及獨立法治的自由。

函件指，議員對於滙豐在香港及全球的商業行為提出質疑和關注，包括對美國公民帳戶的限制及凍結香港民運人士、獨立媒體和民間團體的帳戶，並要求滙豐提供解釋。若情況屬實，希望滙豐能立即撥亂反正。

滙豐員工、合約方及訪客要打疫苗【下一頁】

函件亦提到，英國國民（海外）護照（BNO）持有人在離開香港，前往英國時被滙豐拒絕提取強積金，令人質疑滙豐是否在協助和支持政府的限制出境政策。

滙豐美國發言人回應外電查詢時，承認收到有關委員會的要求，並將努力解決他們提出的問題。

函件全文可按此

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

 

相關文章：【HSBC滙豐】滙豐股價挫半成、創逾一個月低　市場放棄聯儲局3月加息50點子預期

相關文章：【烏克蘭戰爭】滙豐HSBC據報已就歐美對俄羅斯制裁發內部通告　集團在俄年收僅1500萬美元

 

港股 制裁 美國國會 強積金 英國 香港 BNO 金融 滙豐控股（00005）
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