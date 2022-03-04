【間諜軟件】以色列間諜軟件曾入侵iPhone　美議員敦促蘋果提供有關細節

▲ FBI早前購買並測試了間諜軟件飛馬的技術，美國議員憂使飛馬對公民自由造成影響。

美國FBI早前宣布，已收購由以色列網路情報公司NSO Group的間諜軟件飛馬（Pegasus），惟FBI從未公開購買及測試該間諜軟件的細節。由於飛馬（Pegasus）去年曾經利用蘋果系統漏洞入侵iPhone、Apple Watch等設備，美國議員日前去信蘋果敦促CEO Tim Cook，提供有關檢測iPhone何時成為NSO Group間諜軟件攻擊目標的細節。

據悉， FBI早前購買並測試了 間諜軟件飛馬的 技術，考慮在美國部署。而 間諜軟件飛馬可以入侵運行iOS或Android的手機，獲取加密應用程式上的訊息，而且不需要用戶點擊惡意軟件連結，因此有關議員憂慮使用飛馬可能對公民自由造成的影響。

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要求提供檢測攻擊細節

據《CNBC》報道，美國眾議院司法委員會資深成員Jim Jordan及Mike Johnson給予蘋果的信中寫道，該委員會正在調查FBI 購買 、測試和使用NSO Group間諜軟件的情況，要求Tim Cook提供的細節包括：檢測到間諜軟件的攻擊次數，以及攻擊發生的時間和地點等。

此外，他們另要求FBI交出與NSO Group 或其子公司之間的通訊記錄，內容包括FBI購買、測試或使用NSO Group 間諜軟件的情況，以及利用間諜軟件打擊國內目標的潛在合法性。

責任編輯：張寶燕

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