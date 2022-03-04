【全城抗疫】新城市送3500盒快速檢測盒劑 準備500份打氣包予沙田居民及醫護 3月7日至13日內可免費領取

第五波疫情於本港持續蔓延，確診數字屢創新高，新城市廣場為感謝前線醫護人員的無私付出及與沙田居民齊心抗疫，準備了《Cheer Up Pack》打氣包以供派發。

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為感謝前線醫護人員及與沙田區居民共度疫境，新城市廣場準備了500份《Cheer Up Pack》打氣包予前線醫護及沙田居民，由3月7日至13日期間憑相關證明文件即可免費領取，打氣包內有7盒抗原快速檢測盒劑及50元商場餐飲禮券，無論外賣自取抑或於餐廳安坐用餐同樣適用，於抗疫期間守護沙田居民及醫護的健康。

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《Cheer Up Pack》打氣包派發詳情：

日期：3月7日至13日

時間：早上10:00 至晚上10:00

地點：3期1樓顧客服務中心

換領方法：出示有效前線醫護人員工作證或任何印有沙田區住址證明的信件或住戶証，即可換領《Cheer Up Pack》一份 (數量有限，先到先得)

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責任編輯：羅浩濂