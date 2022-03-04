【譚仔國際2217】譚仔三哥36分店暫停營業 部份分店只供外賣自取

第五波疫情爆發一發不可收拾，每天感染個案激增，開始有說如果你身邊沒有人受感染只代表你沒有朋友，足見傳染程度之嚴重，亦因此令多個行業除了經營環境不善，亦因人手不足而大受影響。近日多間食肆相繼宣布停業，或停止堂食只做外賣。

譚仔國際（02217）旗下譚仔三哥宣布，由於疫情關係，截至即日(4日)中午12時，旗下37家分店暫停營業，部分分店將只提供「外賣自取」及「第三方美食平台送遞及自取服務」。

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記者：張以正