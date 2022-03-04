【利福國際 1212】利福國際受投資拖累 去年轉蝕13億 不派息 料零售難回復至疫前水平

早前已發盈警的利福國際（01212）公布，截至去年12月底止年度盈轉虧，全年虧損13.1億元，2020年則賺1.4億元；收入22.9億元，按年增長14.9%；每股虧損0.87元。不派末期息。利福股價午後一度急挫6%，低見4.19元，最近報4.31元，跌3.4%。

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公司指，虧損主要是由於投資虧損金額大幅增加至19億元，而2020年則錄得投資收入3,460萬元，惟被集團較低的投資物業重估虧損3,200萬元所抵銷，而去年的重估虧損則為4.2億元。期內，百貨店業務的收入按年增加14.9%至22.9億元，而自營、銷售後訂單及特許專櫃銷售交易產生的總銷售所得款項總額增加9.9%至約62.4億元。由於年內香港政府逐步放寬社交距離措施及派發消費券，令店舖的顧客人流有所提升而帶動銷售增長，而集團自營銷售增長約17.8%，帶動總收入增長。

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公司表示，去年香港疫情有所穩定，整體客流量增加11.1%，平均每宗交易額（不包括來自祟光超市交易）增加7.5%至1,602元。然而，逗留購買比率則下跌3.3個百分點至37%。

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公司預期，由於疫情已徹底改變全球零售格局及消費者行為，即使重新開放邊境及恢復出行，本地零售市場似乎難以完全回復至疫情前的水平。倘香港最嚴竣的疫情長期持續，本地零售市場更有可能於本年度出現倒退的情況。

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記者：郭秀慧