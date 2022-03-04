▲ 【移民潮】總商會：移民潮令香港技術人才流失 英國為最受歡迎目的地、內地只佔2%

港府雖至今不承認香港出現「移民潮」，但本地最大商會--香港總商會最新公布調查結果顯示，近期的香港移民潮導致技術人才流失，大大小小企業皆受影響，約38%受訪企業表示因員工移民離港而受到較負面影響，並指移民員工來自不同的專業，工程和技術、財務和會計、資訊科技最為明顯。

儘管逾半（58%）受訪企業預期因移民潮而導致的員工流失率將於2022年趨於平穩，但約35%受訪者不表樂觀，認為人才短缺問題將會加劇。

圖看總商會主要調查結果

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總商會主席王冬勝表示，香港的成功有賴技術人才的貢獻，因此人才流失問題實在不容忽視，尤其是本港同時面臨人口老化的趨勢。

香港現正面對1990年代初以來最大規模的高學歷人才外流問題，這將對經濟產生重大的連鎖效應。人力資源對本港以服務主導的知識型經濟十分重要，假如無法遏止人才外流現象，情況將令人憂慮。

流失員工多為中層 王冬勝：將成斷層

調查中，移民僱員以中年為主，受訪公司指出移民員工主要屬於「30至39歲」和「40至49歲」兩大年齡組別。調查顯示，英國是最受歡迎的目的地，佔比高達83%，其次為加拿大、澳洲，美國、台灣、內地比例皆為5%或以下，當中內地員佔2%。

王冬勝指，中層員工是企業的中流砥柱，流失這些員工而出現的斷層，將對業務運作構成挑戰。要遏止移民潮，政府應定期檢討相關政策，以維持香港作為安居樂業之所、升學教育之都的吸引力。

調查顯示，大型企業正積極應對人才外流問題，分別有61%和51%受訪大型企業表示會「加強接班規劃和招聘工作」及「提升自動化和數碼化水平」；相比之下，中小企的比率分別只有28%和35%。

香港總商會在2022年1月10至21日期間進行調查，合共收回220份問卷。

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