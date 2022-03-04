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【抗疫優惠】AlipayHK推抗疫優惠 可領取超過20個品牌優惠券 優惠於即日至3月31日

理財智慧 13:59 2022/03/04

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第五波疫情持續嚴峻，AlipayHK繼減免中小商戶六個月的交易費後，近日又宣佈與多個商戶推出抗疫優惠，包括防疫用品、生鮮食品、日用品、外賣餐飲和數碼娛樂等，助市民居家購物降低感染。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

由即日起至3月31日，於AlipayHK App首頁點擊「陪你居家抗疫」橫幅進入專區，即可領取超過20個品牌的優惠券，於線上或線下購買生鮮食品、日用商品等，當中包括ZtoreHOME+、MangoMall、天貓等生活百貨網購平台，消費滿指定金額即獲立減優惠。與此同時，AlipayHK更聯乘HKTVmall、iHerb、Deliveroo、foodpanda等熱門線上平台推出禮品券，低至5折購買電子現金券。另外，每逢週五上午11點更限量送出5元優惠券，於線上消費滿50元即可使用，更推出熱門商品優惠供搶購，包括防疫用品、餐飲、數碼娛樂等，數量有限。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，疫情肆虐本港，AlipayHK希望利用龐大的線上、線下商戶網絡，為用戶及商戶於疫情期間，享受折扣優惠及零接觸線上服務，令大家減少出外亦能滿足生活所需，降低感染風險，同時為商戶帶來生意，渡過難關。

 

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責任編輯：羅浩濂

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