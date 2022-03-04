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【恒指最新預測】港股或穿疫情底 大摩降恒指最熊目標至19500點 籲增持兩股作短期防守

股樓投資 13:47 2022/03/04

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受外圍地緣局勢緊張影響，港股今日（4日）跌穿22000點關，暫低見21838點，再創近兩年新低，大摩亦下調對港股的預測。大摩對港股發表最新研究報告，下調恒生指數及MSCI中國指數最熊情況目標。恒指由21000點下調7.1%至19500點；MSCI中國指數由76下調18.4%至62，以反映短期市場情況惡化。該行表示，在全球及本地出現持續復蘇之前，第1季大市或下試上述最悲觀目標。

同場加映﹕【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

該行指，俄羅斯及烏克蘭局勢導致能源及商品價格大幅上漲，環球經濟增長及地緣政治風險上升，令市場趨向最熊情況，而中國至少於短期，相較其他新興市場，受到較大影響，因中國為歐洲主要貿易對象，但亦與俄羅斯關係密切。

【海底撈 6862】海底撈去年關店300家 預告盈轉虧 全年最多蝕45億【見下頁

    點擊圖片放大
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以恒指目前約22000點的水平，距離大摩最悲觀的目標價，下行空間高達11.4%。大摩認為，即使觸及最悲觀目標價的可能性只有20%，但由於當前下行風險升溫，投資者宜密切留意。

同場加映﹕【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

該行增加原材料特別是黃金及公用股的持倉，以作短期防守，同時對銀行、汽車及資訊科技股轉趨審慎。該行在中港焦點股名單中加入山東黃金（01787） 及昆侖能源 （00135）。

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記者：郭秀慧

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黃金 港股 山東黃金（01787） 目標價 烏克蘭 MSCI中國指數 恒生指數 地緣政治 俄羅斯 中國指數

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