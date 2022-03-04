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【Apple】傳三星為2024年iPad 型號　開發新型OLED面板

科技 13:39 2022/03/04

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三星目前的單堆疊結構相比，EML結構可使OLED亮度提升一倍，而且使用壽命預計亦會增加四倍。（法新社）

OLED的彎曲特性造就摺疊手機誕生，為智能手機市場打開藍海，而有關蘋果（Apple）將推出OLED iPad的傳聞亦不斷升溫。近日外媒《The Elec》報道，三星（Samsung）正開發一種新型OLED面板，採用兩層串聯結構，這或會用於2024年推出的iPad機型上。

【Apple Event】蘋果下周三凌晨發布新品　將有哪款新iPhone、MacBook？

據知情人士透露，三星開發這款新型OLED面板目的，是為了爭取蘋果2024年iPad的面板訂單。據悉，該面板採用兩層串聯結構，即面板具有兩個發射層（two emission layers, EML），與三星目前的單堆疊結構相比，EML結構可使OLED亮度提升一倍，而且使用壽命預計亦會增加四倍。

【Instagram】iPad版IG或不推出？　官方最新回應恐令用家失望

《The Elec》提到，新面板不但會用在2024年的iPad型號，預計也會將它應用在MacBook和iMac產品線上。不過，三星的競爭對手LG也在瞄準蘋果的OLED面板訂單，該公司正計劃將一間專門生產中小尺寸OLED面板的工廠提高一倍產能。

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責任編輯：陳卓賢

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