【烏克蘭戰爭】澤連斯基要求同普京面對面談判

俄羅斯與烏克蘭的次輪談判未見有突破成果,雙方僅同意為平民建立人道主義走廊。烏克蘭總統澤連斯基周四(3日)向俄羅斯總統普京喊話,要求與普京舉行面對面談判,又諷刺普京早前隔著長檯與西方領袖對談的畫面。

【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾遭俄軍包圍 斷水電糧食 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】俄軍炮擊歐洲最大核電站 供應烏2成半電力 【下一頁】

澤連斯基(Volodymyr Zelensky)於烏克蘭首都基輔的記者會上,質問普京(Vladimir Putin)究竟想要甚麼。澤連斯基要求普京撤軍烏克蘭,如果對方拒絕撤軍的話,就要坐在談判桌前和他對話。

法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)與德國總理朔爾茨(Olaf Scholz)早前分別與普京會晤,但普京與他們分坐在長檯兩端而引起爭議。

澤連斯基用此事來諷刺普京,在記者會上表示:

但唔係好似馬克龍同朔爾茨一樣喺30米外(和普京會晤)。

(But not from 30 meters away, like with Macron and Scholz.)