【烏克蘭戰爭】澤連斯基要求同普京面對面談判

俄羅斯與烏克蘭的次輪談判未見有突破成果，雙方僅同意為平民建立人道主義走廊。烏克蘭總統澤連斯基周四（3日）向俄羅斯總統普京喊話，要求與普京舉行面對面談判，又諷刺普京早前隔著長檯與西方領袖對談的畫面。

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澤連斯基（Volodymyr Zelensky）於烏克蘭首都基輔的記者會上，質問普京（Vladimir Putin）究竟想要甚麼。澤連斯基要求普京撤軍烏克蘭，如果對方拒絕撤軍的話，就要坐在談判桌前和他對話。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）早前分別與普京會晤，但普京與他們分坐在長檯兩端而引起爭議。

澤連斯基用此事來諷刺普京，在記者會上表示：

但唔係好似馬克龍同朔爾茨一樣喺30米外（和普京會晤）。 （But not from 30 meters away, like with Macron and Scholz.）

澤連斯基更表示：「我唔會咬人，你究竟怕乜。」（I don't bite. What are you afraid of.）

俄烏次輪談判 同意設人道走廊疏散平民 【下一頁】

而普京在俄羅斯國家安全委員會會議開幕式上，仍展現出強硬態度。普京表示入侵烏克蘭行動已經進入第二周，形容進展順利。

普京表示是次特別軍事行動正嚴格按計劃進行。他指控烏克蘭軍是新納粹分子，但指他永不放棄俄羅斯人與烏克蘭人是同一個民族的信念。

克里姆林宮強調俄方無論如何都會完成特別軍事行動任務，指外界如試圖通過拖延談判來爭取時間，只會導致俄方向烏克蘭提出更多要求。

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責任編輯：鄭錦玲