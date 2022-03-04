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【HKTVmall】HKTVmall 2月銷售再創新高、GMV大增87%　香港科技探索午後跌幅收窄至3%

股市 13:24 2022/03/04

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【HKTVmall】HKTVmall 2月銷售再創新高、GMV大增87%　香港科技探索午後跌幅收窄至3%

香港科技探索 （01137） 表示，因應新型冠狀病毒第五波疫情而產生的消費增長，旗下HKTVmall 2月的銷售表現再創新高。2月訂單總商品交易額（GMV）達 8.54億元，按年增長87.3%，按月增長22.2%。

香港科技探索中午跌4.7%，午後跌幅即收窄，現跌3%，報7.84元。

公司又指，平均每日訂單總商品交易額達3050萬元，按年大幅增長87.1%及按月增35.6%。平均每日訂單數量達59,300張，按年增長77%和按月增25.1%。此外，在農曆新年假期後的每個VIP日，甚至收到約10萬張訂單。公司相信，日益增長的線上動力將推動部分客戶將其購物行為由線下永久轉移至線上。

已成功招聘約17%的前線人力

然而，公司指，鑑於香港的新型冠狀病毒疫情正在嚴重惡化，HKTVmall於配送訂單方面亦面臨前所未有之營運挑戰，其前線人手受到影響，並有超過2成之前線人才正在隔離。為補充人手短缺，公司提供具有競爭力的日薪積極招聘失業或暫時無薪安排的人力擔任司機、派遞員、倉庫助理或 O2O 店員。 在2月28日至3月3日期間，連同全職招聘，公司已成功招聘或入職約17%的前線人力。

因此，公司推遲在今年年初制定的實現最後一哩派送承諾的計劃。尤其是對於原定於3月或前後啟動的第一階段，旨在提高配送能力，以容許90.0%至95.0%的訂單符合「兩天派送」的目標，將需要推遲。

3月初整體取消率已達約2.5%

另外，對2月之訂單總商品交易額而言，截至3月3日止，整體取消率已達約2.5%，若疫情持續惡化及進一步影響HKTVmall及其合作夥伴的營運，公司預計該比例將進一步上升。

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編輯：姚卓然

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港股 香港科技探索（01137） HKTV Mall 香港 冠狀病毒

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