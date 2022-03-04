【HKTVmall】HKTVmall 11家門市3.10停業　2月GMV大增87%創新高、母企跌幅收窄至3%（附名單）

經營HKTVmall的香港科技探索 （01137） 中午公布，因應新冠病毒第五波疫情而產生的消費增長，HKTVmall 2月的銷售表現再創新高，2月訂單總商品交易額（GMV）達8.54億元，按年增長87.3%，按月增長22.2%。不過，周四已預告前線人手緊張，已支持訂單也可能被取消，HKTVmall最新公布，11家O2O門市3月10日（星期四）起暫停營業，其餘門市也會縮短營業時間。

香港科技探索中午跌4.7%，受惠GMV數據理想，午後跌幅收窄，全日仍跌2.8%，報7.85元，成交4600萬元。

11家門市3.10暫停服務

香港科技探索收市後公布，因應前線員工染疫，及需要接受居家檢疫的人數持續上升，需要調整部分O2O店服務及營業時間，以騰出更多空間 及資源支援顧客自取訂單服務。

HKTVmall 旗下89間HKTVmall O2O店及3間HKTVmall超級市場於 3 月份起調整服務及營業時間，其中：

11間O2O店3月10日起暫停營業，直至另行通知。已選取於暫停營業後到店自取訂單的客戶會另行收到訊息通知。暫停營業的店舖附近或同區位置，均有其他O2O店繼續支援 HKTVmall 線下服務；

其餘78間O2O店的營業時間劃一改為逢星期一至日及公眾假期，中午12 時至晚上 9 時；

3間HKTVmall 超級市場營業時間則已調整為逢星期一至日及公眾假期，上午 10 時至晚上 8 時；HKTV 極速送 （HKTVexpress） 的服務時間為逢星期一至日及公眾假期，上午 10 時至晚上 10 時 ▼ 點擊圖片放大

HKTVmall 2月訂單取消率2.5% 3月或惡化

2月份表現方面，HKTVmall日均訂單總商品交易額達3050萬元，按年大幅增長87.1%及按月增35.6%。日均訂單數量達59,300張，按年增長77%和按月增25.1%。在農曆新年假期後的每個VIP日，甚至收到約10萬張訂單。

香港科技探索重申，相信日益增長的線上動力將推動部分客戶將其購物行為由線下永久轉移至線上。

即使2月表現理想，香港科技探索指，以2月之訂單總商品交易額而言，截至3月3日止，整體取消率已達約2.5%，若疫情持續惡化及進一步影響HKTVmall及其合作夥伴的營運，公司預計該比例將進一步上升。

已成功招聘約17%的前線人力 暫棄最後一哩派送承諾

香港科技探索重申，鑑於香港的新型冠狀病毒疫情正在嚴重惡化，HKTVmall於配送訂單方面亦面臨前所未有之營運挑戰，其前線人手受到影響，並有超過2成之前線人才正在隔離。

為補充人手短缺，HKTVmall正提供具有競爭力的日薪積極招聘失業或暫時無薪安排的人力擔任司機、派遞員、倉庫助理或 O2O 店員。 在2月28日至3月3日期間，連同全職招聘，公司已成功招聘或入職約17%的前線人力。

因此，公司推遲在今年年初制定的實現最後一哩派送承諾的計劃。尤其是對於原定於3月或前後啟動的第一階段，旨在提高配送能力，以容許90.0%至95.0%的訂單符合「兩天派送」的目標，將需要推遲。

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編輯：姚卓然

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