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【美心股東】牛奶國際去年純利大減61%　美心香港表現強勁月餅暢銷、帶動美心溢利貢獻多44%

股市 13:18 2022/03/04

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【美心股東】牛奶國際去年純利大減61%　美心香港表現強勁月餅暢銷、帶動美心溢利貢獻多44%

經營萬寧、7-Eleven等連鎖零售商店的牛奶國際（DFI）公布，去年純利減少61%至1.05億美元（約8.2億港元），主要因永輝超市期內虧損9000萬美元所拖累，末期息6.5美仙；全年股息減少42%至9.5美仙。

香港禁止晚市堂食料影響美心業務

持股美心集團Maxim五成持股的牛奶國際指，美心集團去年表現強勁，香港表現尤其理想，中秋月餅熱賣，即使沒有政府補貼，溢利貢獻亦大增44%至5200萬美元（約4億港元）。牛奶國際稱，香港政府自1月起再實新一輪防疫措施，禁止晚市堂食，料對美心業務構成影響，但只要局勢回復正常，業務依然穩健。

牛奶國際近年大力推動電子商貿，去年香港雜貨零售網上訂單平均急升逾120%。

滙豐信用卡每月3日百佳屈臣民消費可獲92折【下一頁】

牛奶國際主席Ben Keswick指，2021年對DFI來說是另一具挑戰的年份，疫情對集團營運以致業績構成影響，但集團繼續推進持續數年的變革計劃，即使疫情令前景高度不明朗，集團對中長線增長前景仍保持信心。

期內集團子金司收入減少12%至90億美元，純利則跌27%至1.45億元，主要因疫情持續，各地實施社交距離防疫措施，以及去年未有出現像2020年般的恐慌性搶購。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

 

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