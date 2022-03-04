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【譚仔國際】譚仔、譚仔三哥42家分店停業、佔集團4分1　數十家只做外賣（附名單）

股市 13:24 2022/03/04

分享：

【譚仔國際】譚仔、譚仔三哥42家分店停業、佔集團4分1　數十家只做外賣

譚仔國際 （02217） 旗下兩家米線連鎖「譚仔三哥米線」、「譚仔雲南米線」在社交平台交代最新分店營業狀況。「譚仔雲南米線」今日有7家門市停業，「譚仔三哥米線」則有35家門市停業，即使部分分店開門，逾數十家都只能提供外賣服務。

香港新冠病毒第五波疫情下，多家餐飲、零售以至電商、物流集團都面對人手短缺問題，譚仔國際現時在香港約有162家分店，最新暫停營業分店數目已佔總數4分1。譚仔國際周五股價最多跌5%，午後仍跌2.8%，暫報2.41元，成交約460萬元。

圖看3月4日「譚仔」分店營業時間資料

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圖看3月4日「譚仔三哥」分店營業時間資料

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相對譚仔三哥，「譚仔雲南米線」雖然較少門市停業，但有43家分店只能提供外賣服務，譚仔三哥未在社交平台公布只做外賣分店資料。

譚仔」、「譚仔三哥」兩家品牌都設有網站，更新營業分店名單，但公司指分店將因應實際狀況隨時更新營業情況，未必即時更新名單。

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港股 餐飲 米線 譚仔國際（02217）

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