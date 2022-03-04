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【譚仔國際】譚仔、譚仔三哥逾40家分店停業、佔集團4分1　部分可一日後重開（附名單）

股市 15:24 2022/03/04

分享：

【譚仔國際】譚仔、譚仔三哥42家分店停業、佔集團4分1　數十家只做外賣

譚仔國際 （02217） 旗下兩家米線連鎖「譚仔三哥米線」、「譚仔雲南米線」在社交平台交代最新分店營業狀況。據周五（4日）中午資料，「譚仔雲南米線」今日有7家門市停業，「譚仔三哥米線」則有約35家門市停業。即使部分譚仔分店開門，逾數十家都只能提供外賣服務。

香港新冠病毒第五波疫情下，多家餐飲、零售以至電商、物流集團都面對人手短缺問題，譚仔國際現時在香港約有162家分店，最新暫停營業分店數目已佔總數4分1。

譚仔國際周五股價最多跌5%，午後曾倒升，暫報2.47元、跌0.4%，成交約960萬元。

圖看3月4日「譚仔」分店營業時間資料

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    +3
    +2

圖看3月4日「譚仔三哥」分店營業時間資料

    點擊圖片放大
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譚仔國際：譚仔三哥部分分店停業一日後重開

相對譚仔三哥，「譚仔雲南米線」雖然較少門市今日停業，但有43家分店只能提供外賣服務，譚仔三哥未在社交平台公布只做外賣分店資料。

譚仔國際向本報表示，譚仔三哥部分分店需清潔消毒，會暫停營業一天後重開 ，部分分店亦只提供外賣自取或第三方美食平台送遞及自取服務，會在官方社交平台適時更新。

譚仔」、「譚仔三哥」兩家品牌已設有網站，更新營業分店名單，但公司指分店將因應實際狀況隨時更新營業情況，未必可即時更新名單。

（第二版新增譚仔回應）

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港股 餐飲 米線 譚仔國際（02217）

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