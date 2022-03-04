【烏克蘭戰爭】俄炮擊核電站 會否重演切爾諾貝爾核災？

俄羅斯繼佔領切爾諾貝爾核電站後，周五（4日）再炮擊位於烏克蘭扎波羅熱的核電站引發火災，外界憂慮觸發核災難或使切爾諾貝爾核災重演。有核能專家表示，核災難會否發生取決於火災發生位置，憂慮火勢波及核反應堆冷卻設施，有可能導致核反應堆熔化釋出大量放射性物質。

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扎波羅熱的核電站火災情況如何？

烏克蘭指火勢似乎已平息。扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站發言人Andrii Tuz早前表示，由於核電站設施火災持續，附近戰鬥已經停止，輻射水平目前仍然正常。核電站未有嚴重損傷。

但目前6個發電機組中只有1個仍然運作。他曾在社交平台Facebook上表示，至少1個發電機組被集中，很多技術性設備受損。

這座核電站有何重要？

核電站位於烏克蘭東南部，距離扎波羅熱市約70公里，位於俄羅斯上月承認獨立的頓涅茨克（Donetsk）以西約125公里。國際原子能機構（IAEA）表示，該核電站是烏克蘭同類核電站中最大，佔烏克蘭15座核能反應堆的其中6座。

扎波羅熱核電站能生產多少電力？

核電站發電量介乎40億至420億千瓦時，每年產電量佔烏克蘭每年平均發電量約五分之一，佔烏克蘭核電站整體發電量近47%。

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核電站火災帶來哪些隱憂？

美媒CNN引述美國國家安全分析師Joe Cirincione指，他對火災情況感到憂慮。他表示有多個因素都會令核電站情況迅速惡化，警告若核電站設施的電力或管道被切斷，或會發生核熔毀。他敦促俄軍若只是希望令核電站停止運作，應佔領設施，而非進行物理攻擊。

核電站是否配備自動滅火系統？

哈佛大學教授、核政策專家Graham Allison相信核電站設有自動滅火系統，但未必能平息核電站所有火災。他表示核電站發生火災並非必然導致災難性後果，核災難會否爆發是取決於火災地點及工作人員能否採取適切措施應對。但他警告如果火災波及核反應堆冷卻設施，或導致核反應堆熔化，帶來嚴重後果。

核反應堆熔化會有何後果？

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）核政策項目主任James Acton表示，核反應堆如將無法自動冷卻，導致內部燃料過熱並熔化，從而釋出大量放射性物質。2011年日本福島核災和1986年切爾諾貝爾核災，都有發生這種情況。

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核災發生可能性多大？

數名專家均表示由於目前仍未確定火災發生具體地點，對現場情況了解較少因此難以判斷。火災發生位置是否在核反應堆附近，以及是否所有反應堆都在運作等因素，都會影響核災發生的可能性及嚴重程度。

俄軍進攻核電站有何用意？

美國退役陸軍上將Wesley Clark認為，俄軍似乎正採取一種典型策略，試圖封鎖附近一條河流並包圍烏克蘭軍隊，而核電站剛好位於俄軍進攻路線上。核電站同時亦是一個關鍵戰略資產，因為核電站向烏克蘭提供大量電力。俄軍佔據核電站就可影響烏克蘭的電力供應，大大減低烏克蘭人通訊處理能力。

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責任編輯：李俊儀