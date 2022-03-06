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【機迷熱話】遊戲達人玩「艾爾登法環」　用Ring Fit代替手掣

12:00 2022/03/06

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近日有遊戲達人向高難度挑戰，改用健身環（Ring Fit）代替遊戲手掣挑戰「艾爾登法環」，在遊戲中要同時配合跑步、深蹲等方式才可擊敗敵人。（官方圖片）

奇幻動作角色扮演遊戲「艾爾登法環」（Elden Ring）於上周五推出，隨即吸引了大批機迷遊玩。近日有遊戲達人向高難度挑戰，改用健身環（Ring Fit）代替遊戲手掣挑戰「艾爾登法環」，在遊戲中要同時配合跑步、深蹲等方式才可擊敗敵人。

【烏克蘭】烏克蘭點名呼籲Sony PlayStation、微軟Xbox　停止支援俄羅斯

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遊戲達人SuperLouis64表示經改動後，遊戲控制會分為三個種類，如想要讓角色移動需要玩家一起跑步、攻擊時要大力按壓健身環、至於補血就需要深蹲。因此比起一般以遊戲手掣方式來遊玩來得更吃力，故有不少網民笑言，遊戲經改動後比「健身環大冒險」更有效減肥。話雖如此，但SuperLouis64亦成功一次就擊敗遊戲Boss「獵犬騎士」。

事實上，SuperLouis64並非首次改用以健身環方式遊玩其他遊戲。在早前，他曾經在影片分享用健身環遊玩過「Fall Guys：終極淘汰賽」、「薩爾達傳說：荒野之息」、「Dark Souls （黑暗靈魂）」以及「集合啦！動物森友會」。

【實體展覽】東京電玩展TGS事隔兩年　恢復實體活動開放民眾參加

責任編輯：黃顯晴

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