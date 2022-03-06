  • 19°C
香港時間 : 2022306日 (日) 18:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【食品科技】港初創研發植物豬肉　主攻中式餐飲

18:00 2022/03/06

分享：

有本地初創看準中菜多以豬肉入饌，投入7位數資金研發植物豬肉，健康之餘亦保留口感，現時已有十多間餐廳採用。

近年植物肉盛行，不少超市均有售賣外國品牌的植物肉，但大部分以植物牛肉或雞肉為主。有本地初創看準中菜多以豬肉入饌，投入7位數資金研發植物豬肉，健康之餘亦保留口感，現時已有十多間餐廳採用。

「好食科技」聯合創辦人梁毓強及吳卓軒曾在外國留學，他們發現外國不少超市售賣植物肉產品，甚至有餐廳約三分之一菜式都是以植物肉製成。吳表示，植物肉在香港仍有發展空間，因為本港售賣的歐美品牌植物肉，多以植物牛肉或雞肉為主，反而沒有植物豬肉。兩人看準植物肉尚未在中菜界流行，故回港後以研發植物肉燒賣作為起步點。

【糧食供應】政府：菜價穩定凍肉供應大增 提供本地活豬活雞

試食逾百籠燒賣 掌握「秘技」

研發過程中，兩人曾試食過百籠燒賣，得出製作植物肉燒賣需要注意的地方，例如要將植物豬肉打至「起膠」，保留燒賣口感，最終成功製作出與傳統燒賣口味相近的植物肉燒賣。直到2020年，梁毓強與吳卓軒正式成立「好食科技」，並在2021年2月推出「好豬肉」瘦肉碎及梅頭肉碎，適合蒸、炒、煎等烹調方法。

吳卓軒表示，產品以蒟蒻、椰子油等食材製成植物豬肉。他解釋，利用蒟蒻凝固技術，以及將椰子油與植物食材合成及定型，可以將其變成固體，且將肉質油分鎖着，同時解決坊間植物肉產品經烹調後散掉的情況，而整個製作過程大約1小時，其間要以低溫攪拌、蒸煮及定型。

【外送商機】Flash Coffee推自家外送服務 消費滿100元免費送貨

吳又稱，其產品定價較市面上其他植物肉低，與坊間急凍豬肉批發價格相若，現時有多間本地中菜餐廳及酒樓使用公司的肉碎產品，製作植物肉菜式。

【大灣區】聯泰行夥生產力局實行智能化 料鮮蛋液產能由30噸增2至3倍

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

記者：廖淑瑩

相關文章

【台灣過江龍】NUTTEA夥港人疫下擴充海外業務　5家海外店相繼開業
2022/03/03
【台灣過江龍】NUTTEA夥港人疫下擴充海外業務　5家海外店相繼開業
【疫市變陣】澳洲超市夥拍初創企業　推無人機送貨服務
2022/03/03
【疫市變陣】澳洲超市夥拍初創企業　推無人機送貨服務

你可能感興趣

【台灣過江龍】NUTTEA夥港人疫下擴充海外業務　5家海外店相繼開業
12:00 2022/03/03
【台灣過江龍】NUTTEA夥港人疫下擴充海外業務　5家海外店相繼開業
【疫市變陣】澳洲超市夥拍初創企業　推無人機送貨服務
15:00 2022/03/03
【疫市變陣】澳洲超市夥拍初創企業　推無人機送貨服務
市場拓展 商業營銷 創新科技及應用 植物肉 椰子油 食品 中菜 餐飲 香港

下一篇文章

【Switch 2】任天堂Switch 2主機即將面世？　爆料達人拆解外洩Nvidia技術文件
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】1年港元定存最高1.1厘 賺盡11萬利息
【港元定存】1年港元定存最高1.1厘 賺盡11萬利息
【加拿大定期存款】加元定存高息王享12厘 花旗料周三加息0.25厘
【加拿大定期存款】加元定存高息王享12厘 花旗料周三加息0.25厘
【美元定存】美元定存最高8.5厘 花旗仍料聯儲局3月加息0.5厘
【美元定存】美元定存最高8.5厘 花旗仍料聯儲局3月加息0.5厘
【人幣定存】人民幣突爆劈息浪 半年最高2.8厘倒數
【人幣定存】人民幣突爆劈息浪 半年最高2.8厘倒數
【人民幣定期存款】人民幣定存最高13.88厘 3大小行鬥搶存
【人民幣定期存款】人民幣定存最高13.88厘 3大小行鬥搶存
【港元定存】跑贏綠債兩厘保底息 港元定存高息選擇多
【港元定存】跑贏綠債兩厘保底息 港元定存高息選擇多
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款