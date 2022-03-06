【食品科技】港初創研發植物豬肉　主攻中式餐飲

▲ 有本地初創看準中菜多以豬肉入饌，投入7位數資金研發植物豬肉，健康之餘亦保留口感，現時已有十多間餐廳採用。

近年植物肉盛行，不少超市均有售賣外國品牌的植物肉，但大部分以植物牛肉或雞肉為主。有本地初創看準中菜多以豬肉入饌，投入7位數資金研發植物豬肉，健康之餘亦保留口感，現時已有十多間餐廳採用。

「好食科技」聯合創辦人梁毓強及吳卓軒曾在外國留學，他們發現外國不少超市售賣植物肉產品，甚至有餐廳約三分之一菜式都是以植物肉製成。吳表示，植物肉在香港仍有發展空間，因為本港售賣的歐美品牌植物肉，多以植物牛肉或雞肉為主，反而沒有植物豬肉。兩人看準植物肉尚未在中菜界流行，故回港後以研發植物肉燒賣作為起步點。

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試食逾百籠燒賣 掌握「秘技」

研發過程中，兩人曾試食過百籠燒賣，得出製作植物肉燒賣需要注意的地方，例如要將植物豬肉打至「起膠」，保留燒賣口感，最終成功製作出與傳統燒賣口味相近的植物肉燒賣。直到2020年，梁毓強與吳卓軒正式成立「好食科技」，並在2021年2月推出「好豬肉」瘦肉碎及梅頭肉碎，適合蒸、炒、煎等烹調方法。

吳卓軒表示，產品以蒟蒻、椰子油等食材製成植物豬肉。他解釋，利用蒟蒻凝固技術，以及將椰子油與植物食材合成及定型，可以將其變成固體，且將肉質油分鎖着，同時解決坊間植物肉產品經烹調後散掉的情況，而整個製作過程大約1小時，其間要以低溫攪拌、蒸煮及定型。

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吳又稱，其產品定價較市面上其他植物肉低，與坊間急凍豬肉批發價格相若，現時有多間本地中菜餐廳及酒樓使用公司的肉碎產品，製作植物肉菜式。

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記者：廖淑瑩