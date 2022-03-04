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【業績｜商場股】SOGO母企利福國際去年蝕13億元　銅鑼灣崇光銷售增11%、惟內房投資虧損致倒蝕

股市 13:30 2022/03/04

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【業績|商場股】SOGO母企利福國際去年蝕13億元　銅鑼灣崇光銷售增11%、惟內房投資虧損致倒蝕

經營SOGO百貨的利福國際 （01212） 去年由盈轉虧蝕13億元，與盈警相近。公司期內收入則升14.9%至22.9億元，毛利率由2020年的73.9%稍跌至去年的73.1%。至中午收市，利福國際跌3.1%，報4.32元，午後股價跌幅擴大至5%，報4.24元，創逾一個月低。

集團指，去年虧損主要是由於投資虧損金額大幅增加至19億港元，其中，有約22.8億元乃來自集團持有之若干股本及債務證券公平值變動的未變現虧損。

百貨店業務的收入按年增加14.9%

集團指，百貨店業務的收入按年增加14.9%至22.9億元，而自營、銷售後訂單及特許專櫃銷售交易產生的總銷售所得款項總額亦增加9.9%至約6,236.7百萬港元。銅鑼灣崇光旗艦店恢復增長，年內的銷售所得款項增加11.1%，不過，尖沙咀祟光在欠缺旅客下於年內僅錄得1.6%銷售增長。

由於去年內香港政府逐步放寬社交距離措施及派發消費券，令集團店舖的顧客人流有所提升而帶動銷售增長。集團自營銷售增長約17.8%，帶動總收入增長；來自特許專櫃及銷售後訂單銷售之佣金收入增加約4.4%；及集團於2020年11月20日收購並返租回予賣方之倫敦商業物業而錄得全年租金收入約1.2億元。

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港股 商場 利福國際（01212） SOGO

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