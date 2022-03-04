▲ 【信用卡優惠】滙豐與易賞錢合作 每月3日百佳屈臣氏豐澤消費可獲92折優惠

滙豐及長和 （00001） 旗下屈臣氏集團公布客戶獎賞計劃合作，滙豐白金Visa卡持卡人及「易賞錢」會員，在百佳及旗下超市、屈臣氏及豐澤購物可獲加倍積分、每月「會員折扣日」消貴優惠。據公司資料，百佳、屈臣氏、豐澤每月都有3日會員折扣日，簽賬達指定門檻可獲最多92折優惠，在4月底前也有額外優惠。

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滙豐、屈臣氏集團表示，「易賞錢」會員將他們的滙豐白金Visa卡綁定到「易賞錢」應用程式上，即可獲最新合作關係優惠。於2022年7月31日前，成功申請滙豐白金Visa卡的用戶，若綁定「易賞錢」應用程式及累積消費滿指定金額，可獲1,000元「獎賞錢」迎新優惠。

雙方於2019年已有積分雙向兌換計劃，供用戶互換「獎賞錢」及「易賞錢」。最新合作下，滙豐白金Visa卡持卡人憑卡在相關商戶消費，可賺取4倍「易賞錢」積分，若為「易賞錢」VIP會員的持卡人更可賺6倍「易賞錢」積分。

淡化AlipayHK合作？ 屈臣氏：供客戶選擇

易賞錢顧客體驗總監及屈臣氏集團首席顧客見解及分析總監吳孟婷指，「易賞錢」現擁有近380萬名活躍會員，過去15年向會員送出達600億積分，相等於港幣12億元。

長和早年與螞蟻集團合資經營支付工具AlipayHK，並從AlipayHK應用程式連接「易賞錢」儲分，但長和近年不斷減持AlipayHK股權。吳孟婷稱，不同時候都會不同機構合作，給客戶更多選擇，相關合作會繼續做，也會與市場上獲認可的機構擴大合作。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀就指，目前滙豐信用卡在港發卡量達400萬張，而該行客戶群在疫情下消費額持續增加，據滙豐信用卡簽賬數字，用戶於超市、個人護理產品有高雙位數的增長，電子產品消費金額更較疫情前大增一倍。

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