▲ 【Apple Car】外電：富士康及立訊精密料在Apple Car供應鏈發揮關鍵作用

市場密切關注Apple Car的發展，《DIGITIMES》引述業界消息報道，蘋果公司Apple（美：AAPL）供應商富士康及立訊精密（深：002475）為市傳Apple Car的代工商潛在候選者之一，即使蘋果並非一開始便與兩家供應商合作開發Apple Car，但估計兩者在蘋果的未來汽車計劃中，仍能發揮關鍵作用。

蘋果將於3月9日舉行發布會 以Peek performance為主題【下一頁】

報道引述消息指，部分分析員認為，富士康未必會是Apple Car的主要製造商，南韓的現代汽車（Hyundai Motor）及加拿大麥格納國際（Magna International）已與蘋果洽商合作，或較富士康在Apple Car生產上更具汽車。

富士康去年已將業務拓展至未來汽車行業

富士康去年已將業務拓展至未來汽車行業，相信公司可透過其MIH平台、電子零部件產品及與其他車廠（包括Stellantis和Fisker）合作的經驗，以打入Apple Car的供應鏈。

報道又指，立訊精密日前亦與奇瑞（Chery）達成戰略合作協議，生產電動車。若蘋果需要考慮讓其產品大部分或全部製造由中國的ODM完成，立訊精密近日進入汽車市場，便符合蘋果於中國的戰略發展規劃。

Apple Car電池方面，南韓的LG能源解決方案、SK On及三星SDI均是潛在向蘋果提供電動車電池的供應商。至於在內地出售的Apple Car，蘋果則可能向比亞迪 （01211） 及寧德時代（深：300750）訂貨。

現時市場預期，Apple Car將於2023至2024年量產並首次上市，但業界消息指，現在假設蘋果已完成製造電動車並進行道路測試仍為時尚早。



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