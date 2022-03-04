  • 24°C
香港時間 : 2022304日 (五) 13:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Apple Car】外電：富士康及立訊精密料在Apple Car供應鏈發揮關鍵作用

Hot Talk 12:35 2022/03/04

分享：

【Apple Car】外電：富士康及立訊精密料在Apple Car供應鏈發揮關鍵作用

市場密切關注Apple Car的發展，《DIGITIMES》引述業界消息報道，蘋果公司Apple（美：AAPL）供應商富士康及立訊精密（深：002475）為市傳Apple Car的代工商潛在候選者之一，即使蘋果並非一開始便與兩家供應商合作開發Apple Car，但估計兩者在蘋果的未來汽車計劃中，仍能發揮關鍵作用。

蘋果將於3月9日舉行發布會　以Peek performance為主題【下一頁】

報道引述消息指，部分分析員認為，富士康未必會是Apple Car的主要製造商，南韓的現代汽車（Hyundai Motor）及加拿大麥格納國際（Magna International）已與蘋果洽商合作，或較富士康在Apple Car生產上更具汽車。

富士康去年已將業務拓展至未來汽車行業

富士康去年已將業務拓展至未來汽車行業，相信公司可透過其MIH平台、電子零部件產品及與其他車廠（包括Stellantis和Fisker）合作的經驗，以打入Apple Car的供應鏈。

報道又指，立訊精密日前亦與奇瑞（Chery）達成戰略合作協議，生產電動車。若蘋果需要考慮讓其產品大部分或全部製造由中國的ODM完成，立訊精密近日進入汽車市場，便符合蘋果於中國的戰略發展規劃。

蘋果暫停向俄羅斯進行產品銷售及出口【下一頁】

Apple Car電池方面，南韓的LG能源解決方案、SK On及三星SDI均是潛在向蘋果提供電動車電池的供應商。至於在內地出售的Apple Car，蘋果則可能向比亞迪 （01211） 及寧德時代（深：300750）訂貨。

現時市場預期，Apple Car將於2023至2024年量產並首次上市，但業界消息指，現在假設蘋果已完成製造電動車並進行道路測試仍為時尚早。


【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

相關文章：【Apple Car】蘋果自動駕駛項目據報流失3名關鍵工程師

相關文章：【Apple Car】Tesla「大好友」Cathie Wood：蘋果應要收購Tesla　但很高興他們沒有這樣做

開啟hket App，閱讀全文
美股 港股 蘋果（Apple，美：AAPL） 汽車 電動車 寧德時代（深：300750） 現代汽車 富士康 Apple LG

上一篇文章

【美股期貨】烏克蘭核電廠受襲　道指期貨曾跌逾400點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】烏克蘭核電廠受襲　道指期貨曾跌逾400點（不斷更新）
【美股期貨】烏克蘭核電廠受襲　道指期貨曾跌逾400點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】滙豐ADR高港4%越53關　夜期升105點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】滙豐ADR高港4%越53關　夜期升105點（不斷更新）
【SWIFT】摩通戴蒙：俄羅斯銀行剔出SWIFT或釀「意想不到的後果」
【SWIFT】摩通戴蒙：俄羅斯銀行剔出SWIFT或釀「意想不到的後果」
【全民檢測禁足】香港新增55,353宗確診、超越美國昨日感染人數　林鄭：全民檢測會照顧市民日常生活所需
【全民檢測禁足】香港新增55,353宗確診、超越美國昨日感染人數　林鄭：全民檢測會照顧市民日常生活所需
【烏克蘭戰爭】俄羅斯警告第三次世界大戰將是「核戰」　歐洲股市、美股期貨暫微升　油價升近6%
【烏克蘭戰爭】俄羅斯警告第三次世界大戰將是「核戰」　歐洲股市、美股期貨暫微升　油價升近6%
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款