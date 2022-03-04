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【疫市營商】 在家工作需求增　電子產品生意按年增兩倍

商業 12:23 2022/03/04

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不少公司重新推行在家工作的措施，帶動上班一族增購電腦或相關配備的需求。（資料圖片）

第五波疫情嚴峻，不少公司重新推行在家工作的措施，帶動上班一族增購電腦或相關配備的需求。有商戶代表反映，近期某些系列產品銷售達到去年同期雙倍增長，當中以高端文書辦公設備、人體工學滑鼠最為暢銷。

【烏克蘭戰爭】日本豐田汽車關閉俄廠房　停止交付至另行通知

Logitech香港銷售及市場部代表稱，自疫情以來在家工作需求增加，整體業績錄得明顯上升，部分產品較去年同期有雙倍增長。在多波疫情下，整體銷售增長仍持續正面維持相若幅度，亦留意到網店生意銷售有新增長。

企業客戶增加採購中、高端價位設備

當中高端文書辦公設備、人體工學滑鼠等銷量明顯上升，iPad保護殼鍵盤亦受歡迎，而企業客戶就增加採購中、高端價位設備，查詢人體工學、靜音、一部設備連接多部電腦等產品。

面對目前銷售環境，Logitech表示會持續投入資源作線上推廣，保持與顧客溝通、並調低網店免費送貨要求，吸引留家消費的顧客。 

外置硬碟、視像鏡頭、麥克風銷情好

Videocom腦博仕沙田第一城店長黃先生先反映，外置硬碟、視像鏡頭、麥克風、筆電用的替代電源供應器等銷情比較好，消耗品如打印機墨水等的變化不大。

他留意到，前幾波疫情顧客以學生家中上課為主，在第五波疫情後需要在家工作的客人明顯增加，其店舖在實行疫苗進行證後的變化尚不算大。

內地供應受阻無法交貨

SE Computer負責人陳先生同樣反映，前幾波疫情顧客族群包括學生，今波則主要為上班一族，電腦螢幕最為暢銷。他反映，近日上班族在家時間增多，願意花錢更換新設備，加上消費券或最快於4月中派發，顧客可能已開始選購電子產品。

不過他表示，整體疫情下生意額明顯增長數倍，惟來到第五波疫情下門市生意稍有回落。陳解釋，最近內地供應受阻，即使顧客有需求亦無法交貨，料情況仍會持續一段時間。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

【糧食供應】政府：菜價穩定凍肉供應大增　提供本地活豬活雞

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