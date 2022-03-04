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【石Sir午市閒談】今日推介京城機電｜長和、電能、恒隆、恒安、復星醫藥最新部署

股市 12:47 2022/03/04

分享：

恒生指數中午收報21867點，跌599點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介京城機電 （00187） ，另亦會分析長和 （00001） 、電能 （00006） 、恒隆 （00101） 、恒安 （01044） 、復星醫藥 （02196） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

03：57 – 長和 （00001）             或要整固數周

05：14 – 電能 （00006）             要升破49.50元才好

06：38 – 恒隆 （00101）             橫向整固

07：42 – 恒安 （01044）             橫向整固

08：54 – 復星醫藥 （02196）       低位整固

10：26 – 京城機電 （00187）       整固完？

12：08 – 推介股表現記錄

12：51 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 京城機電股份（00187） 恒隆地產（00101） 長和（00001） 電能實業（00006） 恒安國際（01044） 復星醫藥（02196） 石鏡泉

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