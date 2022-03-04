【兩會2022】小米雷軍促加快建設電動車快充站　吉利李書福倡加快換電站建設

▲ 【兩會2022】雷軍促加快建設電動車快充站 吉利李書福倡加快換電站建設

兩會將於今天下午開幕，全國人大代表、小米 （01810） 董事長雷軍建議，加快新能源汽車大功率快充基礎設施建設。另外，吉利 （00175） 主席李書福亦建議加快換電體系建設，並積極推廣甲醇汽車。

雷軍表示，充電基礎設施是新能源汽車行業高質量發展的重要保障，要持續增強中國新能源汽車國際競爭力，推進大功率快充發展將成為當前及未來一段時間內的重要發展方向。目前中國公共充電樁中快充佔比僅為四成，而且快充功率普遍較低，導致充電速度慢、排隊時間長、周轉效率低等問題依然突出，難以適應當前新能源汽車行業的快速發展。

因此，雷軍提出三點建議，包括1）強化政策引領，統籌推進大功率快充網絡規劃佈局；2）組建國家級創新合作平台，加強核心技術聯合攻關；3）加強建設服務保障，推動大功率充電基礎設施普及。

李書福： 電動車「車電分離」格價最高可降一半

另外，吉利主席李書福亦表示目前充電和換電已成為電動汽車的主要補能方式，但與充電樁的建設速度相比，換電站的佈局還有所滯後。去年底，中國的換電站數量僅為1192座，無法充分滿足新能源汽車消費者的補能需求。

他表示， 與傳統的充電樁補能方式相比，車電分離的換電模式具有高效補能和降成本兩大優勢。 其中，在高效補能方面，乘用車換電僅需1至5分鐘左右，與傳統充電樁相比具有絕對優勢。在成本方面，電動車初始購車成本中，動力電池佔比40%左右，「車電一體」的充電模式使整車成本被大幅抬高，車電分離模式下，電動車購置價最高可下降一半。

然而，目前換電模式的發展仍然面臨一定瓶頸，尤其是在配套設施上，仍有待突破。因此，李書福提出了三項針對性建議，包括1）加快換電站建設，將其納入國家市場管理規範體系內；2）進一步完善換電車型相關政策法規，建立換電車型專屬的公告認證體系，形成車電分離下的車與電池的分開認證；3）加速推動換電模式標準化、通用化。

同時，李書福又推動甲醇燃料和甲醇汽車的普及，對減少大氣污染物排放、改善重點地區環境質量，對實施石油替代戰略、走能源多元化路線、保障國家能源安全具有重大意義。



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編輯：姚卓然