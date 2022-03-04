【芯片荒】Toyota車缺貨　日本4成車款等5個月

▲ 據日經新聞報道，高達4成豐田汽車（Toyota）車款的出貨時間需等待5個月以上，部分車款更要等足4年。

受新冠肺炎疫情影響，全球出現芯片荒，尤其對影響汽車及電子產品生產。日本汽車業龍頭豐田汽車（Toyota）亦因疫情及芯片短缺，導致Toyota車陷入缺貨狀態。

據日經新聞報道，高達4成Toyota車款的出貨時間需等待5個月以上，部分車款更要等足4年；豐田高階路綫品牌凌志（Lexus）於去年11月開賣的的SUV「NX」則停止接單。

由於Toyota的人氣車款出貨時間再度延長，報道指，截至昨（3日）為止，SUV車「Land Cruiser」和1月開賣的Lexus新型「LX」出貨要等4年。

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缺貨包括油電混合車 達16款

據豐田官網資訊顯示，截至2月25日為止，包括油電混合車（HV）在內、出貨時間超過5個月的車款數達16款，占整體車款比重4成。報道引述豐田銷售通路營運負責人表示：「人氣HV平均等4-5個月、汽油車等2個月已逐漸成為常態」。

豐田在1月之後因芯片短缺，再度被迫進行減產，導致出貨時間延長，加上豐田日本所有工廠因供應商遭受網路攻擊而在3月1日全數停工，以及俄羅斯入侵烏克蘭影響，令前景持續不明。

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各家車廠持續減產 為20年新低

據日本汽車經銷商協會（JADA）及日本輕型汽車協會連合會（JMVA）3月1日公布的統計資料顯示，因全球芯片短缺，加上新冠肺炎疫情擴散、零件供應持續停滯，各家車廠持續進行減產，拖累2022年2月份日本國內新車銷售量（包括排氣量超過660cc的登錄車，以及排氣量未滿660cc的輕型汽車）較去年同月大減17.9%至35.4萬部，連續第8個月陷入萎縮，就歷年2月情況來看，為過去20年來新低紀錄。

責任編輯：張寶燕

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