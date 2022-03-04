  • 24°C
香港時間 : 2022304日 (五) 13:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【芯片荒】Toyota車缺貨　日本4成車款等5個月

科技 13:00 2022/03/04

分享：

據日經新聞報道，高達4成豐田汽車（Toyota）車款的出貨時間需等待5個月以上，部分車款更要等足4年。

受新冠肺炎疫情影響，全球出現芯片荒，尤其對影響汽車及電子產品生產。日本汽車業龍頭豐田汽車（Toyota）亦因疫情及芯片短缺，導致Toyota車陷入缺貨狀態。

據日經新聞報道，高達4成Toyota車款的出貨時間需等待5個月以上，部分車款更要等足4年；豐田高階路綫品牌凌志（Lexus）於去年11月開賣的的SUV「NX」則停止接單。

由於Toyota的人氣車款出貨時間再度延長，報道指，截至昨（3日）為止，SUV車「Land Cruiser」和1月開賣的Lexus新型「LX」出貨要等4年。

【網絡攻擊】豐田汽車遭受網絡攻擊　暫時關閉日本工廠徹查

【烏克蘭戰爭】日本豐田汽車關閉俄廠房　停止交付至另行通知

缺貨包括油電混合車　達16款

據豐田官網資訊顯示，截至2月25日為止，包括油電混合車（HV）在內、出貨時間超過5個月的車款數達16款，占整體車款比重4成。報道引述豐田銷售通路營運負責人表示：「人氣HV平均等4-5個月、汽油車等2個月已逐漸成為常態」。

豐田在1月之後因芯片短缺，再度被迫進行減產，導致出貨時間延長，加上豐田日本所有工廠因供應商遭受網路攻擊而在3月1日全數停工，以及俄羅斯入侵烏克蘭影響，令前景持續不明。

【品牌價值】2022年日本企業品牌價值排行榜　Toyota連續14年奪冠

各家車廠持續減產　為20年新低

據日本汽車經銷商協會（JADA）及日本輕型汽車協會連合會（JMVA）3月1日公布的統計資料顯示，因全球芯片短缺，加上新冠肺炎疫情擴散、零件供應持續停滯，各家車廠持續進行減產，拖累2022年2月份日本國內新車銷售量（包括排氣量超過660cc的登錄車，以及排氣量未滿660cc的輕型汽車）較去年同月大減17.9%至35.4萬部，連續第8個月陷入萎縮，就歷年2月情況來看，為過去20年來新低紀錄。

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【手機搜尋懶人包】該選擇邊款快速抗原測試？　4大連結查看政府認可、歐盟通用清單（附教學＋圖）
2022/02/28
【手機搜尋懶人包】該選擇邊款快速抗原測試？　4大連結查看政府認可、歐盟通用清單（附教學＋圖）
【社區隔離】SmarTone斥資千萬搭建隔離設施5G網絡　向醫護免費提供5G Wi-Fi
2022/03/02
【社區隔離】SmarTone斥資千萬搭建隔離設施5G網絡　向醫護免費提供5G Wi-Fi
【烏克蘭】馬斯克：SpaceX將拯救國際太空站　免於墜落地球
今日
【烏克蘭】馬斯克：SpaceX將拯救國際太空站　免於墜落地球
【烏克蘭】馬斯克警告：Starlink或成俄羅斯攻擊目標
今日
【烏克蘭】馬斯克警告：Starlink或成俄羅斯攻擊目標

你可能感興趣

【手機搜尋懶人包】該選擇邊款快速抗原測試？　4大連結查看政府認可、歐盟通用清單（附教學＋圖）
18:06 2022/02/28
【手機搜尋懶人包】該選擇邊款快速抗原測試？　4大連結查看政府認可、歐盟通用清單（附教學＋圖）
【社區隔離】SmarTone斥資千萬搭建隔離設施5G網絡　向醫護免費提供5G Wi-Fi
20:12 2022/03/02
【社區隔離】SmarTone斥資千萬搭建隔離設施5G網絡　向醫護免費提供5G Wi-Fi
【烏克蘭】馬斯克：SpaceX將拯救國際太空站　免於墜落地球
今日 10:50
【烏克蘭】馬斯克：SpaceX將拯救國際太空站　免於墜落地球
疫情 汽車 日本 銷售 晶片 凌志 豐田 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【烏克蘭】馬斯克警告：Starlink或成俄羅斯攻擊目標
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄羅斯間諜衛星已失聯！　黑客組織「匿名者」：成功癱瘓俄羅斯國家航天公司
【烏克蘭戰爭】俄羅斯間諜衛星已失聯！　黑客組織「匿名者」：成功癱瘓俄羅斯國家航天公司
【無線充電】Chromebook 手寫筆新標準　USI 2.0兼容NFC無線充電
【無線充電】Chromebook 手寫筆新標準　USI 2.0兼容NFC無線充電
【社區隔離】SmarTone斥資千萬搭建隔離設施5G網絡　向醫護免費提供5G Wi-Fi
【社區隔離】SmarTone斥資千萬搭建隔離設施5G網絡　向醫護免費提供5G Wi-Fi
【烏克蘭】微軟：可識別俄羅斯惡意軟件FoxBlade　能3小時內為烏克蘭政府更新防禦系統
【烏克蘭】微軟：可識別俄羅斯惡意軟件FoxBlade　能3小時內為烏克蘭政府更新防禦系統
【機迷熱話】零件庫存耗盡　Sony4月底全面終止PS3維修服務
【機迷熱話】零件庫存耗盡　Sony4月底全面終止PS3維修服務
【烏克蘭】Tim Cook終跟隊抵制俄國　俄羅斯無iPhone賣？
【烏克蘭】Tim Cook終跟隊抵制俄國　俄羅斯無iPhone賣？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款