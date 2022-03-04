【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾遭俄軍包圍 斷水電糧食

俄羅斯加緊攻勢入侵烏克蘭，俄軍包圍烏克蘭東南部港口城市馬里烏波爾。馬里烏波爾市內陷入斷水電及糧食的困境。當地市政府警告俄軍正炮擊該市，形容平民處境非常危急，呼籲外界提供軍事及人道主義援助。

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馬里烏波爾（Mariupol）副市長Serhiy Orlov周四（3日）上午接受外媒訪問時，就透露馬里烏波爾全市已經斷水斷電，暖氣系統也無法運作。

他批評俄軍持續砲擊當地26小時，包括出動大砲、轟炸機、火箭及多發火箭系統。由於俄軍炮轟行動，全市15條主要電纜都遭完全切斷，目前只剩下天然氣供應。

Serhiy Orlov指俄軍已經包圍馬里烏波爾，讚揚烏克蘭軍和國民警衛隊勇敢作戰，但該市迫切需要軍事和人道主義援助。

市長Vadym Boichenko指控俄軍正於當地製造一場人道主義災難。他聲稱俄軍無法攻陷馬里烏波爾，就切斷水電供應及破壞鐵路橋樑，阻止當局疏散老弱婦孺。

市長更批評俄軍以二戰列寧格勒圍城的方式阻截糧食供應，蓄意破壞市內重要維生基礎設施。

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俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）指，烏東頓涅茨克（Donetsk）武裝部隊收窄包圍馬里烏波爾，並控制多個定居點，但強調並無針對烏克蘭平民區。

馬里烏波爾擁有40萬人口，俄軍將其視為關鍵戰略目標。一旦俄軍成功佔領馬里烏波爾，烏克蘭東部的分離主義分子將可與克里米亞軍隊聯手，擴大俄軍兵力。

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責任編輯：鄭錦玲