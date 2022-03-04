內地兩會短綫難撐起港股 防疫政策「清零」抑或「中國式共存」成港股關鍵？

俄烏局勢仍然崩緊，烏克蘭核電廠冒濃煙，港股黑期今早急跌近700點，港股低開588點，開報21879點，失守二萬二，半日跌近600點，收報21867點。全國政協及人大兩會已開鑼，不過中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）認為內地兩會短綫難撐起港股，防疫政策是「清零」抑或「中國式共存」成港股關鍵。

*俄烏局勢升溫，內地股市將成資金避風港？王良享於《ET財智Talk》大談波動市避險攻略*

黃偉豪指，兩會焦點多，GDP定調、板塊政策、防疫政策採用清零抑或與病毒共存、國策基建穩增長、碳中和、監管政策等，難完全靠內地兩會撐起港股大市或推動恒指，對個別板塊影響或較大，但上述焦點屬大方向，即使利好恒指，都是中綫利好，短綫港股仍受俄烏局勢左右。

*即睇足本分析：重溫今早《ET開市直擊》（11：40-13：18），黃偉豪（Ravi）與你談股論市* →【按此速睇 - 附time code】

*重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響*