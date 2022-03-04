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【第五波疫情】中電允餐飲及零售業中小企客戶延期繳交電費兩個月、最多3期　向基層提供物資支援

Hot Talk 12:04 2022/03/04

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【第五波疫情】中電允餐飲及零售業中小企客戶延期繳交電費兩個月、最多3期　向基層提供物資支援

第五波疫情肆虐，中電控股 （00002） 旗下中華電力繼2019及2020年後，再度推出「中小企延繳電費計劃」，讓餐飲及零售業中小企客戶延期繳交電費兩個月。餐飲業及零售業的中小企客戶，可由3月7日起於網上（https：//e.clp.com.hk/SMEdefer）申請延期繳付電費。成功獲審批的客戶可延期兩個月繳付最多3期電費，即3月、4月及5月需繳付的電費，可延期至5月、6月及7月繳交。中華電力已設立專線 2678 2633 讓客戶查詢有關詳情。

煤氣允全港飲食業延緩繳交煤氣費2個月　料1萬個商戶受惠【下一頁】

向1,000個低收入家庭派200元電子食物券

中華電力同時與多個社福機構及社區夥伴合作，向低收入家庭、獨居和雙老長者及弱勢社群提供物資支援，回應迫切需要。當中包括與九龍樂善堂合作，向1,000個低收入家庭派發200元電子食物券，讓這些家庭可於網上平台購買食物，減少社交接觸。

四間中電有「營」飯堂因疫情須暫停堂食及外賣服務，飯堂改為免費派發5,500張飯券予飯堂使用者。不少獨居和雙老長者面對糧食及防疫物資短缺問題。中電義工隊透過香港明愛、香港路德會及香港聖公會，向獨居和雙老長者派發4,000個福袋，提供外科口罩、食物和日用品。

中電控股向全港社區抗疫連線捐出200萬元

中華電力總裁蔣東強表示，新一輪疫情來勢洶洶，餐飲業及零售業中小企更是首當其衝，在營運上承受不少壓力。希望在這困難時期能夠支援業界，並為有需要人士提供適切協助，與社會共渡時艱。

中電控股向全港社區抗疫連線捐出200萬元，用以購買10,000套個人防護裝備及其他物資，供「18區抗疫愛心隊」義工在社區進行抗疫工作時使用。

 

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

 

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