【外資減持】海外最大中國股票基金換馬 沽寧德買金融股

市場投資風格改變，基金沽出估值高的股票，換馬至估值偏低的傳統股份，或跟美國進入加息周期有關係。最新數據顯示，海外最大中國股票基金安聯神州A股基金於2022年1月減持寧德時代（深：300750），減持幅度為10.56%，截至1月末持倉市值為4.45億美元人民幣。

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同期，該基金又減持14.78%的東方財富（深：300059），減持12.23%的恩捷股份（深：002812），這些曾經是估值偏高的基金愛股，但今年表現認真麻麻；東方財富累跌近三成。

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反之，估值較低的傳統股獲得買入，增持15.29%的中信證券（滬：600030），增持10.10%的招商銀行（滬：600036），小幅增持了山西汾酒（滬：600809）、五糧液（深：000858）、美的集團（深：000333）等。

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記者：林衛