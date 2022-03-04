  • 23°C
香港時間 : 2022304日 (五) 13:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外資減持】海外最大中國股票基金換馬 沽寧德買金融股

股樓投資 12:04 2022/03/04

分享：

市場投資風格改變，基金沽出估值高的股票，換馬至估值偏低的傳統股份，或跟美國進入加息周期有關係。最新數據顯示，海外最大中國股票基金安聯神州A股基金於2022年1月減持寧德時代（深：300750），減持幅度為10.56%，截至1月末持倉市值為4.45億美元人民幣。

【同場加映】溫股知新：俄烏只是第一關 投資高息股最啱

同期，該基金又減持14.78%的東方財富（深：300059），減持12.23%的恩捷股份（深：002812），這些曾經是估值偏高的基金愛股，但今年表現認真麻麻；東方財富累跌近三成。

【延伸閱讀】2022年部署：瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

反之，估值較低的傳統股獲得買入，增持15.29%的中信證券（滬：600030），增持10.10%的招商銀行（滬：600036），小幅增持了山西汾酒（滬：600809）、五糧液（深：000858）、美的集團（深：000333）等。

【同場加映】青姐話：前方是絕路 希望在轉角

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

開啟hket App，閱讀全文
外資 寧德時代（深：300750） 恩捷股份（深：002812） 山西汾酒（滬：600809） 東方財富（深：300059） 招商銀行（滬：600036） 五糧液（深：000858） 中信證券（滬：600030） 美的集團（深：000333） A股

上一篇文章

【企業財困】付款逾期承兌人數量激增 世茂融創有份

下一篇文章

【掃貨好去處】AEON油塘新店正式開幕 佔地2層設大超市5大區域 即入內文睇有咩著數優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款