【企業財困】付款逾期承兌人數量激增 世茂融創有份

上海票據交易所的數據顯示，今年2月在半年內出現3次以上付款逾期的票據承兌人數量激增，由1月底的562家大幅增至1,148家。截至2月底的持續逾期名單，包括了多家民營內房企金業，世茂集團、融創中國相關多家公司均在此列。

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另外，名單還有花樣年控股旗下公司，以及市傳資金嚴重短缺的恒大旗下恒大新能源能汽車投資控股集團；蘇寧易購的相關公司。

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路透社報道指，上海票據交易所網站持續逾期名單欄目，自去年9月開始公布截至上個月底，出現三次以上付款逾期的承兌人名單。去年以來，以民營房企為主的房地產業資金壓力暴增，恒大、陽光城等多家房企先後陷入債務違約漩渦。

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記者：林衛