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【減稅降費】中央進一步支持小微企業發展 企業獲減免「六稅兩費」

股樓投資 13:10 2022/03/04

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財政部、稅務總局周五（4日）發布《關於進一步實施小微企業「六稅兩費」減免政策的公告》，為進一步支持小微企業發展，各地政府可根據本地區實際情況，以及宏觀調控需要確定，對增值稅小規模納稅人、小型微利企業和個體工商戶進行「六稅兩費」減免。

【同場加映】溫股知新：俄烏只是第一關 投資高息股最啱

《公告》所稱小型微利企業，是指從事國家非限制和禁止行業，且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元人民幣、從業人數不超過300人、資產總額不超過5,000萬元等三個條件的企業。

【延伸閱讀】俄烏事件：疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股，請按【見下頁

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《公告》提出，對增值稅小規模納稅人、小型微利企業和個體工商戶可以在50%的稅額幅度內減徵資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。

【同場加映】青姐話：前方是絕路 希望在轉角

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記者：林衛

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減稅 經濟 宏觀調控

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