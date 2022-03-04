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【烏克蘭】馬斯克警告：Starlink或成俄羅斯攻擊目標

科技 12:30 2022/03/04

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馬斯克要求用戶只在有需要時打開Starlink，並將天線放在離人群盡可能遠的地方。（法新社）

航天技術公司SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）早前應烏克蘭政府要求，已在當地啟動Starlink衛星系統，並表示SpaceX正向烏克蘭運送更多Starlink衛星終端站，以維持當地的互聯網通訊。但日前馬斯克發出警告，表示其Starlink系統或會成為俄羅斯的空襲目標。

【烏克蘭】馬斯克：SpaceX將拯救國際太空站　免於墜落地球

馬斯克在Twitter發文，指出Starlink是烏克蘭某些地區唯一仍在運作的非俄通訊系統，因此成為俄羅斯攻擊目標的可能性很大，呼籲要謹慎使用。他要求用戶只在有需要時打開Starlink，並將天線放在離人群盡可能遠的地方，以及在天線上放置輕型偽裝物，避免被人發現。

多倫多大學公民實驗室項目高級研究員John Scott-Railton表示，俄羅斯擁有數十年通過瞄準衛星通訊打擊國家的經驗，一旦俄方控制了烏克蘭上空，用戶的上行鏈路傳輸（uplink transmissions）就會很易被發現，甚至會成為俄軍空襲的目標。

【烏克蘭】AMD加入制裁　暫停向俄羅斯及白俄羅斯銷售芯片

更新Starlink軟件   減少峰值電力消耗

烏克蘭副總理指出，由於俄羅斯對基礎設施的攻擊，該國需要發電機來維持Starlink服務的線上運作。馬斯克就此回應，表示SpaceX正在更新Starlink軟件，以減少峰值電力消耗。

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責任編輯：陳卓賢

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