▲ 【港股通】港股通調整3月7日生效 國泰君安：雲音樂、力勁、泉峰控股等26隻標的有望入選

新一批恒生綜合指數調整將於3月7日（下周一）正式生效，港股通名單也將隨之而變動，國泰君安指，新一批港股通名單有望納入雲音樂 （09899） 、 中國有色礦業 （01258） 、力勁 （00558） 、泉峰控股 （02285） 等26隻標的。

恒生指數公司已於2月18日公佈了恒生綜合指數半年度定期調整的結果， 依據為2021年全年的交易數據，主要參考平均流通市值和換手率表現。 港股通名單錨定恒生綜合指數成分股。是次港股通名單調整將於3月7日隨恒生綜指成分股的調整落地而正式生效。

國泰君安表示，是 次有望納入港股通的平均市值門檻高達82億港元， 明顯高於50億港元的最低市值標準。行業分布方面，是次有望納入的標的集中於醫療保健、地產建築、工業和原材料四大行業，分別入選7、5、4、4隻，此外，非必需性消費、資訊科技和能源業分別入選3、2、1隻。

股份方面，是次有望納入港股通有達26隻標的。國泰君安指，根據納入規則，雲音樂、雍禾醫療、中國有色礦業、中國黃金國際、保利協鑫、力勁科技、泉峰控股、東方海外、 榮暉國際、環球新材、微創機器人、醫思健康、固生堂、三葉草生物、康諾亞、永泰生物、聯合能源集團、百富環球、 火岩控股、安能物流、金陽新能源、中國地利、正商實業、佳源國 際控股、鼎豐集團控股、綠城管理控股等，均有望納入港股通。

料11隻現有標的或遭剔除

對於同股不同權的理想汽車 （02015） 和商湯 （00020） ，目前尚未符合上市滿6個月+20個港股交易日的單獨要求，國泰君安預計二者分別將於3月14日和7月28日先後納入港股通。

另外，該行又料11隻現有標的或遭剔除。當中包括恒隆集團、香格里拉（亞洲）、太古股份公司B、亞信科技、九興控股、時代鄰里、光正教育、楓葉教育、偉能集團、花樣年、思考樂教育。



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編輯：姚卓然