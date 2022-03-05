【烏克蘭戰爭】俄軍炮擊歐洲最大核電站 IAEA指無輻射洩漏（第四版）

俄羅斯和烏克蘭戰爭持續，俄軍繼早前佔據切爾諾貝爾後，再有針對核電站進攻。俄羅斯軍隊周五（4日）襲擊位於烏克蘭扎波羅熱的歐洲最大核電站，該核電站供應佔烏克蘭四分之一的電力。烏克蘭官員指核電站輻射水平安全，但指俄羅斯軍隊正從四面八方向核電站開火。烏克蘭其後發表聲明指，火災已撲滅。國際原子能機構稱未發現有輻射洩漏。

（第四版更新IAEA確認無輻射洩漏）

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多間外媒報道，俄羅斯軍隊於當地周五凌晨襲擊位於扎波羅熱（Zaporizhzhia）的核電站。網上流傳影片可見，最少1棟建築物起火，期間亦不時傳出爆炸聲，據報核電站內核反應堆未被擊中。

國際原子能機構（IAEA）同日確認，未有發現輻射洩漏，但強調在核電站情況仍然非常困難，未能評估站內所有安全系統是否完全運作正常。

扎波羅熱附近城市安赫德鎮（Energodar）鎮長Dmytro Orlov證實，俄軍曾炮擊核電站引發火災。他亦指在距離首都基輔（Kyiv）東南方約550公里地區，曾發生激烈戰鬥，有人傷亡，但未進一步透露細節。

烏克蘭核監管機構其後在當地時間周五上午7時30分，於Facebook上確認，俄軍已佔領扎波羅熱核電廠。核電廠員工仍繼續工作，2號和3號核反應堆已斷網，核裝置正在降溫，目前輻射水平未有變化。

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扎波羅熱核電站發言人Andriy Tuz早前譴責俄軍炮擊行為。他其後表示核電站未有明顯輻射威脅，並在核電站網頁上表示輻射處於安全水平。

烏克蘭國家應急服務局（SES）周五稍後時間發表聲明，扎波羅熱核電站大火已被撲滅，未有人員傷亡。SES曾發表聲明指，火災發生在核電站的培訓大樓。

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責任編輯：李俊儀